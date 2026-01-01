Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев подкрепя обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие между Украйна и Русия. То предвижда прекратяване на ударите срещу енергийната инфраструктура на двете страни.

В публикация в социалната мрежа X Зеленски посочи, че е важно Москва също да се ангажира със спазването на примирието. Украинската страна очаква подробности от Вашингтон относно договореността.

„Украйна подкрепя прекратяването на огъня и е важно Русия също да го подкрепи. Очакваме подробности от американската страна“, заяви украинският президент.

По-рано Тръмп обяви в социалната си мрежа Truth Social, че енергийното примирие влиза в сила незабавно и че двете страни са се споразумели да прекратят атаките срещу енергийни обекти.

Към момента на изявленията обаче не беше ясно дали Москва официално е потвърдила съгласието си с договореността.

Във вечерното си обръщение Зеленски заяви, че Украйна е готова да се въздържа от удари по руската енергийна инфраструктура, ако Русия направи същото. Той подчерта, че примирието трябва да бъде реално и надеждно, а не само декларация.

Украинският президент съобщи и за продължаващи руски атаки срещу енергийни обекти в страната. По думите му е била нанесена и нова атака срещу топлоелектрическа централа в Харков.

След обявеното примирие: Зеленски информира Урсула фон дер Лайен за руски удари по енергийни обекти в Украйна

Зеленски призова Москва да изпълни заявените ангажименти и изрази надежда, че инициативата ще доведе до реална деескалация и ще помогне за защитата на цивилното население.

Предложеното енергийно примирие идва на фона на продължаващите взаимни удари по енергийна инфраструктура, които засягат електроснабдяването и отоплението в засегнатите райони на Украйна и Русия.