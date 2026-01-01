Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е информирал председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за руски удари по енергийни обекти в Украйна, нанесени след изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за енергийно примирие, предаде Укринформ.

Тръмп: Има енергийно примирие между Русия и Украйна, което влиза в сила незабавно

„Информирах (Урсула фон дер Лайен – бел. ред.) за жестоките руски удари, които продължават без прекъсване. Точно преди разговора ни руснаците нанесоха удар с дрон „Шахед“ по електроцентрала в Киев и много райони бяха засегнати от прекъсвания на електрозахранването. По-късно последваха удари по енергийни обекти в Харковска област. И това вече беше СЛЕД изявлението на президента на САЩ за енергийно примирие“, отбеляза Зеленски в публикация във „Фейсбук“.

По думите му в тези условия надеждната подкрепа от партньорите е реална защита на живота и гаранция, че Русия няма да успее да сломи Украйна.

„Ние много ценим всички реални стъпки в подкрепа на нашата отбрана и на нашия народ“, добави той.

Зеленски и Фон дер Лайен обсъдиха актуалните направления на сътрудничеството между Киев и ЕС, както и решенията, необходими за подкрепата на Украйна.

„Договорихме се с Урсула екипите ни да обсъдят конкретно по-нататъшните ни съвместни действия и координацията на стъпките. Подготвяме се и за откриването на клъстери, така че до края на годината да бъдат отворени всички останали клъстери. Европейският път на Украйна е път към укрепването и на самата Европа“, подчерта украинският президент.

Той благодари на Фон дер Лайен и за европейския транш от 1,24 млрд. евро за отбрана, който вече е постъпил в Украйна, както и за потвърждението, че още около 3 млрд. евро военна помощ ще бъдат отпуснати на страната през следващата седмица.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигнато енергийно примирие между Русия и Украйна, което влиза в сила незабавно. Зеленски каза, че не е запознат с обявеното от Тръмп споразумение между Киев и Москва за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и очаква повече подробности.