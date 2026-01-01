Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заяви, че руският му колега Владимир Путин иска мирно споразумение, а украинският Володимир Зеленски - не, предаде Франс прес.

По-рано вчера Тръмп вече отправи остри критики по адрес на Зеленски, когото разкритикува, че не желае сделка, и каза, че е време Украйна да си избере ново ръководство. Той направи тези коментари след телефонен разговор с Путин ден по-рано.

Тръмп: Зеленски е пречка за прекратяване на войната, Путин е готов да сключи сделка

"Е, мисля, че Русия би искала да сключи сделка – а ние сме говорили за това неведнъж – Русия би искала да сключи сделка... но по някаква причина Зеленски не иска да сключи сделка", заяви пред репортери президентът на САЩ, повтаряйки тезата си.

Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Попитан какво му е казал Путин по време на разговора в петък, Тръмп отговори, че той "би искал да види споразумение. Президентът Путин би искал да види споразумение - и то много силно."

Тръмп отново каза, че е необходимо да бъдат произведени избори в Украйна.