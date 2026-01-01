Вчера американският президент Доналд Тръмп обяви, че е постигнато енергийно примирие между Русия и Украйна, което влиза в сила незабавно, написа той в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, цитиран от световните агенции. Не последва обаче потвърждение от Москва и Киев за подобни договорености, които да доведат до прекратяване на ударите по енергийна инфраструктура.

В събота пък Тръмп призова украинския президент Володимир Зеленски да разпореди спиране на ударите по руски рафинерии и го разкритикува, че досега не е постигнал сделка с Русия за прекратяване на войната.

Новото изостряне на тона между Киев и Вашингтон в контекста на споразумението за доставка на дизелово гориво между Русия и САЩ е основна тема на водещи западни издания днес.

Великобритания

Русия атакува украинските електроцентрали часове след „примирието“ на Тръмп, извежда в заглавие британският вестник „Телеграф“. Москва нанесе удари с дронове и управляеми бомби въпреки изненадващото заявление на Тръмп, че е сключил енергийно споразумение за прекратяване на огъня.

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Тръмп обяви частично примирие за войната в Украйна, а Зеленски отвърна, че „не е запознат с договореностите“, пише в. „Гардиън“.

Американският президент оповести енергийното примирие между Украйна и Русия, като явно изглежда, че не се е консултирал със Зеленски, който отговори, че споразумението за прекратяването на украинските атаки с голям обсег на руска територия „е новост за него“.

По-рано украинският президент отхвърли призива на САЩ да преустанови атаките по руски нефтопреработвателни съоръжения. Зеленски подчерта, че Москва трябва първо да спре собствените си „жестоки“ нападения срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

„Всяко споразумение за прекратяване на атаките с дронове с голям обсег би следвало да бъде реципрочно и подкрепено от истински гаранции“, или с други думи ответни мерки срещу Москва от страна на съюзниците на Украйна допълни Зеленски, цитиран от „Гардиън“.

Медията припомня, че бързо ескалиралото напрежение между Вашингтон и Киев започна в петък миналата седмица, когато Тръмп обяви, че отменя санкциите върху руския износ на дизелово гориво. Американският президент посочи, че тази мярка ще доведе до понижение на цените на горивата на световния и вътрешния пазар преди междинните избори в САЩ следващия месец.

Зеленски обаче определи решението като „слабо“ и изтъкна, че то ще донесе „милиарди нови приходи“, за да може Путин да води войната „дори по-интензивно“.

Острата размяна на критики е най-сериозният сблъсък между САЩ и Украйна откакто Тръмп публично разкритикува Зеленски в Овалния офис миналата година, заключава „Гардиън“.

В тази насока, изданието „Файненшъл Таймс“ посочи в днешната си уводна статия, че „САЩ са заплашили да блокират доставката на оръжие за Украйна, ако тя не преустанови атаките си срещу руски рафинерии“.

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Британската медия се позова на официални представители от европейски страни, които на свой ред изтъкнаха, че американски държавни служители са се свързали с тях. Европейските представители посочиха, че САЩ упражняват натиск върху европейските столици и Киев в опит да се сложи край на атаките срещу руските нефтопреработвателни заводи. САЩ са заплашили да прекратят обмена на разузнавателна информация, както и механизма „Списък с приоритетните нужди на Украйна“ съгласно който трети страни закупуват оръжие от САЩ и го доставят на Украйна.

Белият дом отказа да коментира информацията.

Германия

„Заради дизела на Путин, Тръмп отново изоставя Зеленски“ извежда в заглавие германският вестник „Франкфуртер алгемайне цайтунг“. Поради мрачните перспективи за изборите за Конгреса Тръмп е готов отново да пренебрегне Зеленски. Сделката му с Путин е по-важна предвид високите цени на енергията.

„Украинският президент нарече споразумението за дизелово гориво на Тръмп инвестиция във войната срещу Украйна. То бе последвано от ожесточена атака срещу град Запорожие“, пише в. „Тагесцайтунг“.

Отношенията между американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски достигнаха нова ниска точка. Зеленски изрази пред медиите недоволството си от споразумението на Тръмп с руския президент Владимир Путин, което предвижда възобновяването на руските доставки на дизелово гориво в нарастващ обем до април следващата година.

„Решението, с което се разрешава на Русия да продава нефтени продукти е инвестиция във войната срещу Украйна, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана (…) Москва ще отвърне с още терор и подлости“, изтъкна Зеленски, цитиран от „Тагесцайтунг“.

Допълнително недоволство в Киев предизвиква фактът, че Тръмп обяви решението си, докато в същото време украински преговорен екип се намираше в Маями, за да обсъди условията за прекратяване на войната с Русия, допълва германската медия.

„Понижава ли сделката на Тръмп с Путин наистина цените на дизела или не е нищо повече от временна мярка“, пита в уводната си статия изданието „Шпигел“.

Ако споразумението на Тръмп е успешно, то тогава цените на дизеловото гориво ще се понижат благодарение на най-скорошното му споразумение за износ с Владимир Путин. Това би го устройвало точно преди междинните избори на 3 ноември. Американският президент иска преди всичко да успокои шофьорите на камиони, фермерите и скотовъдците, които всъщност са сред основните му избиратели, но от началото на войната с Иран страдат от нарастващите разходи за дизелово гориво. За да не се обърне недоволството им срещу републиканците по време на междинните избори, цените на дизела трябва да се стабилизират, анализира „Шпигел“.

САЩ

Тръмп настоява за енергийно примирие между Русия и Украйна, докато споразумението за износ на дизелово гориво предизвиква критики, пише „Уолстрийт джърнъл“.

Президентът Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се споразумели да прекратят ударите срещу енергийните си инфраструктури, като повтори изявлението, което направи преди месец, въпреки че досега Москва е отхвърляла подобно споразумение.

Според социологическите проучвания републиканците на Тръмп са изправени пред риска от значителни изборни загуби на междинните избори за Конгреса на 3 ноември, като високите цени на бензина и дизела допринасят за недоволството на избирателите.

Тъй не се очертава конфликтът с Иран да приключи скоро, Тръмп представи Русия като част от решението, като в петък обяви споразумение с Путин за увеличаване на доставките на руски дизел за пазарите в САЩ и по света. Експерти по енергетика твърдят, че ако споразумението бъде приложено, то би могло да донесе полза за бюджета на Кремъл, но е малко вероятно да доведе до значително облекчение на световните енергийни пазари, допълва „Уолстрийт Джърнъл“.

Франция

„Доналд Тръмп говори за енергийно примирие, докато малко след това Зеленски заяви, че Русия е нанесла удари по енергийни съоръжения“, пише „Фигаро“.

Украинският президент Володимир Зеленски отвърна в неделя, че не е запознат с подобна договореност, но е готов да я приеме, ако Москва стори същото, допълва френският вестник.

„След споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за руския дизел, Украйна и Европа се стремят да запазят натиска върху Кремъл“, извежда в заглавие на днешната си уводна статия „Монд“.

Тонът му беше вежлив, а думите подбрани, но в погледа на Володимир Зеленски се четеше целеустремеността на военачалника. Независимо от американския натиск „каквото и да се случва, ние ще се защитим (от руската агресия), иначе ще загубим живота си, домовете си, своята независимост“, подчерта той.

Предвид стремежите на Тръмп да превърне Москва в търговски партньор, способен да му помогне да се справи по-добре с междинните избори, а не да я изолира, европейците се опитват да покажат единство, за да укрепят отбраната на Киев, отбелязва още „Монд“.