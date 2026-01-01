Европейската комисия съобщи, че подготвя предложение за въвеждане на визови ограничения за чуждестранни извършители на враждебни действия срещу ЕС. Говорител на комисията уточни днес на пресконференция в отговор на въпроси, че това предложение ще бъде представено на Съвета на ЕС, предава кор. на БТА Николай Желязков.

ЕК работи и по мерки за налагане на забрана за влизане в ЕС на бивши руски военни, отбеляза говорителят. По неговите думи това предложение ще бъде представено скоро.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас съобщи вчера, че има политическа подкрепа за предложението за налагане на забрана за влизане в ЕС на бивши руски бойци и за спиране на визите за руските туристи. Тя уточни, че все още открити допълнителни въпроси около възможностите за прилагане на тази стъпка.

Броят на руските граждани, допуснати в ЕС, през последните години постоянно намалява след началото на руското военно нападение срещу Украйна, уточни днес говорителят на ЕК. По негови думи през 2019 г. броят на пътуванията на руснаци до ЕС е бил 4 милиона, а миналата година е спаднал до 618 хиляди.