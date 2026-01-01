Кремъл заяви, че Русия продължава контактите с Вашингтон относно евентуално енергийно примирие в Украйна, за което американският президент Доналд Тръмп спомена миналата седмица.

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че темата е била обсъдена по време на пресконференцията на 12 октомври и че няма какво да добави към казаното тогава.

„Контактите по този въпрос продължават“, заяви Песков. Той отбеляза, че не вижда връзка между позицията на Русия по отношение на Украйна и споразумението за доставки на дизелово гориво за САЩ и световните пазари, обявено от Тръмп на 9 октомври след телефонен разговор с руския президент Владимир Путин.

Песков определи споразумението за дизеловото гориво като „изключително взаимноизгоден“ аспект на руско-американското сътрудничество.

„Това отговаря на интересите на Съединените щати, на световните енергийни пазари и на Руската федерация. Именно затова се осъществява“, каза Песков. Той допусна, че европейски държави може да се опитат да възпрепятстват споразумението.

Прессекретарят на Кремъл подчерта също, че Русия предлага конкурентоспособни продукти на световните пазари и ще продължи да го прави.

Песков заяви, че Кремъл не е запознат с информациите за евентуално прекратяване на обмена на разузнавателни данни между САЩ и Киев, както и с мирния план за Украйна, предложен от Вашингтон и европейските държави, за който съобщи вестник „Вашингтон пост“.

Той каза още, че е твърде рано да се обсъжда механизъм за компенсации за финансовите загуби на потребителите на „Яндекс“, причинени от скорошните украински атаки срещу центровете за данни на компанията.

На 11 октомври Тръмп обяви в платформата си Truth Social, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят взаимните атаки срещу енергийната си инфраструктура.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред Axios, че Киев е готов да спре ударите по руските петролни рафинерии, ако Москва прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Той подчерта, че всяка стъпка към деескалация трябва да бъде взаимна и подкрепена с гаранции.

Междувременно Песков каза на 12 октомври, че Кремъл все още няма коментар по предложението за прекратяване на атаките, но контактите със САЩ по въпроса продължават.