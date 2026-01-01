ООН предупреди, че троен шок от покачващите се цени на енергията, спираловидно нарастващите разходи по заеми и турбо Ел Ниньо може да тласне „десетки, ако не и стотици милиони хора“ към бедност.

В нов доклад Програмата на ООН за развитие (ПРООН) заяви, че трите „усложняващи се кризи“ засягат особено силно развиващите се икономики, като правителствата изчерпват ресурсите си, за да предпазят хората от последиците.

„Свидетели сме на перфектна буря, която може да хвърли десетки, ако не и стотици милиони хора обратно в бедност“, каза Александър Де Кроо, администратор на ПРООН, предупреждавайки, че покачващите се цени на петрола и храните означават, че семействата по целия свят „нямат никакъв запас от безопасност“.

„Правителствата на развиващите се страни са изправени пред невъзможен избор: да намалят подкрепата за най-бедните си граждани или да рискуват цялата си програма за развитие“, добави той.

Докладът беше публикуван преди годишните срещи на Световната банка и Международния валутен фонд, които започнаха в Банкок в понеделник. Натискът върху дълга, цените на енергията и геополитическото напрежение са сред основните теми в дневния ред.

Но ПРООН подчерта, че срещите се провеждат в момент, когато три шока се сливат, а кризата се превръща от регионална в глобална, засягаща приблизително 100 държави.

Преди седем месеца, когато избухна войната в Иран, агенцията на ООН предупреди, че конфликтът е предизвикал „най-тежкия шок в доставките на петрол в историята“. Това продължава и днес – след кратка почивка цените на петрола се върнаха над 100 долара за барел, тъй като военните действия в Близкия изток се възобновиха.

Но сега две други заплахи „предизвикват капацитета на развиващите се страни да управляват енергийния шок“, което означава, че развиващите се икономики „ще имат проблеми с финансирането на своите политически мерки през следващите месеци“.

Първата е, че Ел Ниньо е с турбокомпресор, което може да го направи най-силното в историята . Въздействията на метеорологичното явление варират в различните части на света, но включват обилни наводнения, тежки суши и рекордни температури. От своя страна това може да причини хаос върху реколтата и хранителните запаси.

Втората са високите разходи по заеми, което оставя на страните още по-малко възможности за реакция.

Според фондация „Рокфелер“ средните лихвени плащания вече са надхвърлили 10% от приходите в развиващите се страни. ПРООН заяви, че тези проценти са най-високите, наблюдавани за последните 25 години, и предупреди, че дълговото бреме отклонява ресурси от общественото здравеопазване, образованието и социалните помощи.

Това е проблем, защото досега правителствените мерки предпазваха хората от пълното въздействие на покачването на цените. Глобалните субсидии за изкопаеми горива биха могли да надхвърлят 1 трилион долара тази година, а ПРООН изчислява, че без тях още 130 милиона души щяха да бъдат тласнати към бедност.

Но тъй като финансовите средства са на изчерпване, много от тези мерки вече приключват – точно когато цените се покачват и Ел Ниньо настъпва с пълна сила.

Някои твърдят, че облекчаването на дълга е решението. Но в разговор с журналисти във Вашингтон по-рано този месец, Де Кроо не отправи призив за това.

Той каза, че въпреки че условията се доближават до тези по време на пандемията от коронавирус – когато Г-20 спря плащанията за най-бедните страни – това ще отнеме твърде много време. Усилията за осигуряване на облекчаване на дълга за някои от най-засегнатите страни може да отнемат месеци за договаряне и е необходима по-незабавна помощ.

„Настоятелно призоваваме международната общност – многостранни кредитори, донори и партньори – да увеличат достъпа до достъпно финансиране, за да могат страните да поддържат подкрепата си за най-уязвимите си домакинства“, каза Де Кроо. „Това е момент за солидарност и глобални действия.“

Марина Зукер-Маркес, старши академичен изследовател в Центъра за глобална политика за развитие към Бостънския университет, заяви: „Глобалните финансови пожарникари трябва да действат по-смело. Краткосрочната подкрепа от банките за развитие е добре дошла, но тя трябва да бъде устойчива и разширена, и да надхвърля бюджетната подкрепа, за да финансира секторите, които правят страните устойчиви на бъдещи сътресения.“

ПРООН също предупреди за нарастване на „многоизмерната бедност“ за първи път от 15 години. Според нов доклад 1,2 милиарда души са изправени пред „припокриващи се лишения“, като липса на достъп до чиста вода, глад и пропуснати училища.

„Нарастването на бедността трябва да бъде зов за събуждане за света“, каза г-н Де Кроо.