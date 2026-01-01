Мъж на 51 години е настанен в болница след катастрофа между лек автомобил и микробус между казанлъшките села Бузовград и Горно Черковище. Инцидентът е станал в 7:40 ч. тази сутрин, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 41-годишен мъж, се е сблъскал с микробус, чийто водач е пострадал.

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Шофьорът на лекия автомобил е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатите са отрицателни. На пострадалия водач са взети кръвни проби за анализ.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип на Районното управление в Казанлък. Няма затруднения в движението в района.

По данни на МВР един човек е загинал, а 24-ма са ранени при катастрофи през изминалото денонощие.