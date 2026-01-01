Повдигнаха обвинение на 33-годишен мъж, вилнял в Спешното на УМБАЛ „Канев“ АД в Русе, съобщиха от прокуратурата.

На 9 номери той е задържан за 72 часа. Обвинението е за това, че е отправял обиди и закани към фелдшер и отправял закани и обиди към извиканите на място полицейски служители при ОД на МВР.

Заради неплатени здравни осигуровки: Рецидивист нападна с удари лекар в Спешното в Разград

След това в сградата на Второ районно управление е крещял закани срещу униформените. Мъжът е многократно осъждан до момента за различни престъпления, предимно против собствеността на гражданите.

За престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 6 години. Предстои внасяне на делото в Районен съд-Русе с искане да му бъде наложен постоянен арест.

Извършени са разпити на свидетели, приобщена е документация. Разследването по случая продължава.