Ива Михайлова съобщава в публикация във Facebook, че баба ѝ Илинка Кушовска е била задържана от властите на Република Северна Македония на граничния пункт при Делчево, след като е влязла в страната от България.

По думите ѝ близките ѝ нямат информация къде се намира възрастната жена, която е на почти 70 години и е онкоболна. Михайлова твърди, че първоначално баба ѝ е успяла да се свърже с нея по телефона, но впоследствие телефонът ѝ е бил изключен.

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Според публикацията задържането е свързано с желанието на македонските служби да разпитват жената за нейната внучка – къде се намира и с какво се занимава. Михайлова посочва, че в момента е в болница в София и заявява готовност да предостави необходимата информация лично.

Тя допълва, че адвокатът ѝ е потърсил съдействие от Министерството на вътрешните работи на Северна Македония, но по думите ѝ оттам отказали да предоставят информация за местонахождението на баба ѝ.

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Михайлова съобщава още, че българското посолство вече е уведомено, и призовава българските институции за незабавна намеса. В публикацията си тя определя действията на македонските власти като незаконни и настоява за обяснение на какво основание е задържана жената.

Припомняме, че Ива Михайлова има българско и македонско гражданство. Тя се намира в България от 11 октомври, когато се прибра у нас заради влошеното си здравословно състояние и необходимостта от специализирано лечение на травмите на гръбначния стълб, получени при катастрофа край Кочани през октомври 2025 г.

Срещу нея в Северна Македония се води дело за катастрофата край Кочани, при която загина 33-годишен мъж, а няколко души, сред които и самата тя, бяха ранени. След инцидента на Михайлова е наложена забрана да напуска страната, а документите ѝ са иззети.

На 12 октомври 2026 г. стана ясно, че младата жена се намира в България, където е пристигнала за медицинско лечение. Тя и адвокатът ѝ заявиха, че са преминали през официален граничен пункт, като са се легитимирали с личните ѝ документи за самоличност от двете държави. Македонските власти обаче посочиха, че в системата им няма регистрирано излизане на Михайлова от страната.

На 13 октомври съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за нея и тя беше обявена за международно издирване. Българското МВР потвърди, че е получило искане от Интерпол – Скопие за международно издирване с арест и екстрадиция.