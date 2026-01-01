Община Лом изпълнява проекта „Изграждане и рехабилитация на водопровод в село Трайково“, чиято цел е трайно решаване на дългогодишния проблем с безводието и честите аварии в селото, съобщиха от общинската администрация.

Строително-монтажните дейности започнаха в началото на 2026 г., но впоследствие бяха временно спрени заради необходимостта от промяна в инвестиционния проект, възложен през 2021 г., в който не е отчетено изчерпването на водните хоризонти на някои от водоизточниците. След извършено хидравлично оразмеряване работата по обекта продължава с пълни темпове, посочиха от Община Лом.

Безводието на фокус: Държавата предприема спешни действия

Проектът на Община Лом за изграждането на новия водопровод в село Трайково ще реши дългогодишния проблем с безводието в населеното място. Той се финансира от държавния бюджет чрез Националната инвестиционна програма за капиталови разходи на общините. Строително-монтажните работи са на стойност 3 787 941,65 евро, уточниха от местната администрация.

От Община Лом заявиха, че подобряването на водоснабдяването е основен приоритет в инвестиционната програма на местната власт. Оттам припомниха, че през 2024 г. е бил изграден нов довеждащ 18-километров гравитачен водопровод от село Добри дол до Лом, след което авариите и спиранията на водата в града рязко са намалели.

За изграждането на този водопровод Община Лом е получила 17 милиона лева от държавния бюджет, отново чрез инвестиционната програма за общините. По друг проект на Община Лом, финансиран с 5 милиона лева от същата програма, е била изградена нова водопроводна мрежа в село Замфир.