Дания ще предостави на Украйна военно оборудване на стойност 4,8 милиарда датски крони (720,98 милиона долара), заяви датският министър на външните работи Ларс Льоке Расмусен пред телевизионния канал Те Ве 2, цитиран от Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски ще пристигне днес в Дания, където ще се срещне с лидерите на скандинавски държави и ще обсъди с тях въпроси, свързани с противовъздушната отбрана и енергийната сигурност, информира канцеларията на датския министър-председател Мете Фредериксен.

"Горда съм, че мога да посрещна в Дания президента Зеленски заедно с лидерите на останалите скандинавски държави. Битката на украинците за свободна Украйна и Европа продължава", посочи Фредериксен в свое изявление.

"Почти пет години след пълномащабното нахлуване, дъждът от бомби продължава да се изсипва върху главите на мирните граждани, върху центровете за спешна помощ, както и водните и топлоелектрически инсталации. Ето защо трябва да останем непоклатими", допълни датският премиер.

Това е петото посещение на Зеленски в Дания от 2023 г., а миналата година украинският президент посети страната три пъти.

Шведският премиер в оставка Улф Кристершон, както и колегите му от Норвегия и Финландия – Юнас Гар Стьоре и Петери Орпо също ще пристигнат в Копенхаген днес.

Кореспондент на АФП съобщи за силно полицейско присъствие пред канцеларията на датския премиер преди посещението на Зеленски днес. Прелитането на дронове над Копенхаген също бе забранено до четвъртък.

Скандинавските страни са сред първите поддръжници на Украйна, а в края на миналия месец Зеленски посети Осло, където се срещна със специалните пратеници на САЩ – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Миналия месец датският премиер Мете Фредериксен разкритикува финландския президент Александер Стуб и норвежкия си колега Стьоре за това, че проведоха 90-минутен телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, без да я уведомят предварително. Тогава Стуб изтъкна, че разговорът е бил "искрен и съдържателен", а Стьоре уточни, че той е "извадил на показ големите различия във възгледите с руския президент".

Днес бе поставено началото на преки преговори между Киев и Москва с посредничеството на САЩ в столицата на Обединените арабски емирства – Абу Даби. Делегации от европейски страни също ще присъстват на срещите, като те трябва да се срещнат поотделно с украинската и американската делегация.