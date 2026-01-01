Кражба на мобилен телефон и портмоне от 13-годишен ученик е разкрита в Смолян, съобщиха от полицията.

61-годишен задигна портмонето и телефона на петокласник

Вещите – мобилен телефон „Samsung Galaxy A16“, портмоне с пари и други лични принадлежности, били откраднати от двора на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в града.

Пребиха и откраднаха телефона на 19-годишен тийнейджър в двор на училище

Само няколко часа след подаването на сигнала служители на Районното управление в Смолян установили предполагаемия извършител. Той е 29-годишен местен жител, криминално проявен за аналогични престъпления.