Общо 51 души са настанени в лечебни заведения след тежкото пътнотранспортно произшествие на автомагистрала „Тракия“ – 33 са в Сливен, 11 в Ямбол и 7 в Бургас. На мястото на инцидента са загинали 11 души. Един от настанените в ямболската МБАЛ "Св. Пантелеймон" е починал, като общият брой на загиналите е 12. Тежко пострадалите са 13. Един от тежко пострадаите е в Бургас, където в момента му се извършва тежка операция. Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на брифинг на мястото на произшествията.

Тя беше на мястото на катастрофите заедно с премиера Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и министъра на отбраната Димитър Стоянов.

Осигурени са кръв и кръвни продукти

След инцидентите Националният център по трансфузионна хематология отправи призив за кръводаряване. Здравният министър обаче увери, че още сутринта е била направена необходимата координация и в лечебните заведения в региона има достатъчно кръв, кръвни съставки и продукти.

По думите ѝ болниците в Сливен и Бургас са потърсили допълнителни дарители, за да разполагат с резерви и да могат да осигурят необходимите кръвни продукти при нужда.

„На този етап няма необходимост от допълнително кръводаряване изобщо“, заяви Ивкова, като уточни, че при необходимост може да бъде осигурена помощ и от София.

Болниците са в готовност за прием на пациенти

Здравният министър съобщи, че лечебни заведения в София, Хасково, Стара Загора и Пловдив са приведени в готовност да приемат пострадали. При необходимост е осигурена и възможност за транспортиране на пациенти по въздух.

До момента обаче нито една болница не е заявила необходимост от преместване на ранен в столицата.

В ранните часове след катастрофите е направен опит за въздушна медицинска мисия с хеликоптер от Сливен. Заради неблагоприятните метеорологични условия машината не е успяла да кацне, поради което пациентите са били транспортирани с наземен спешен транспорт.

Ивкова изрази благодарност към екипите на Спешна помощ, Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната за бързата реакция и организацията, благодарение на които са били спасени човешки животи.

Министърът отправи и съболезнования към близките на загиналите при трагичните произшествия.