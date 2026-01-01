Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу Валентин Василев за умишлено убийство, извършено с особена жестокост и в условията на домашно насилие. Делото предстои да бъде разгледано от Софийския градски съд.

Според обвинението престъплението е извършено в периода между 30 ноември и 16 декември 2025 г. в столичния квартал „Надежда“. Обвиняемият живеел на семейни начала с жертвата Петрана Петкова, с която имали малолетно дете. Съвместният им живот бил белязан от постоянни конфликти, скандали и физическо насилие от страна на мъжа.

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По данни от обвинителния акт след пореден скандал Василев решил умишлено да умъртви партньорката си. Той взел лопата от жилището и ѝ нанесъл повече от 10 удара с металната ѝ част в областта на главата. Освен това я пробол и порязал многократно с нож по шията, гърдите, гърба и крайниците.

Според съдебномедицинската експертиза именно тежките травми на главата, причинени от последователните удари с лопатата, довели до смъртта на жената.

След убийството обвиняемият увил тялото в одеяло и го изхвърлил в трафопост срещу жилищния блок. След това напуснал апартамента и се настанил с детето в хостел.

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Тялото на жената било открито от свидетели на 29 декември 2025 г., а обвиняемият бил задържан от полицията на следващия ден.

От прокуратурата посочват, че множеството удари са причинили на жертвата силни болки и страдания. Според обвинението интензивността на насилието значително надхвърляла необходимото за причиняване на смърт, което обосновава квалификацията „особена жестокост“.

Обвинението се подкрепя от съдебномедицински, биологични, ДНК, психиатрични и психологични експертизи, свидетелски показания, протоколи за оглед и други писмени доказателства.

Разследването е проведено от СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.