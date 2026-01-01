На 10 декември в София Тех Парк Powers Summit 2026 – „Българският Давос“ отново събира бизнеса, индустрията и държавата за директен разговор по най-важните стратегически въпроси пред България.

За участие са поканени президентът, министър-председателят, ресорни министри и представители на парламентарно представените партии, заедно с лидерите на водещи компании, работодателски и браншови организации.

Powers Summit следва ясни правила и уникален формат: „Индустрията говори – Бизнес лидерите говорят – Властта чува“.

Във всяка тема първо индустрията и бизнесът поставят своите най-важни приоритети и конкретни предложения за решения. След това представителите на парламентарно представените партии и изпълнителната власт получават думата, за да отговорят публично и да заявят позициите си. Така форумът създава независим и равнопоставен диалог, насочен към реални решения.

Сред акцентите в програмата:

● Регионална сигурност и отбрана – Черноморският регион, отбранителната индустрия и критичната инфраструктура. Поканени са представители на България, Румъния и Турция, сред които министърът на отбраната Димитър

Стоянов, министърът на външните работи д-р Велислава Петрова-Чамова, Мариус-Габриел Лазурка, съветник по национална сигурност на президента на Румъния.

● Енергия за растеж – енергийна независимост, модернизация на мрежите, критични суровини и инвестиции. С представители на Минно-геоложката камара, Българската фотоволтаична асоциация, Аурубис България, Електрохолд, министерство на енергетиката и др.

● България след еврото + AI България – конкурентоспособност, инвестиции и изкуствен интелект. С представители на КРИБ, БСК, Асоциацията на банките в България, Сдружението за модерна търговия и BESCO, Yettel, JPI, мин. на финансите, мин. на икономиката, инвестициите и индустрията, мин. на иновациите и растежа.

● Здравеопазване: „Фалшиво здраве“ – фалшивите лекарства, подвеждащата здравна информация и загубеното доверие. Сред поканените са д-р Николай Брънзалов Български лекарски съюз, Деян Денев - Арфарм, проф. Георги Момеков, проф. Николай Габровски и представители на Novo Nordisk, Roche, AstraZeneca, MSD, Eli Lilly, мин. на здравеопазването и др.

Във всяка от тези дискусии освен индустрията, бизнеса и изпълнителната власт на сцената ще бъдат и представители на парламентарно представените партии, които ще споделят какво "чуват" от изведените в темите приоритети от индустрията и бизнеса.

Очакваме събитието да предложи конкретни позиции и решения на институциите и възможност за преки разговори с хората, от които зависят ключови въпроси за България.

Ще се радваме да Ви посрещнем на Powers Summit 2026.

Дата: 10 декември 2026 г.

Място: София Тех Парк, зала „Джон Атанасов“

Регистрации за участие на: www.powersummit.eu

Програмата е в процес на финализиране.