Липсата на изградена система за своевременно предаване на информация от ТОЛ системата към Пътна полиция и отсъствието на електронни информационни табла са сред основните проблеми при предупреждаването на водачите за опасности на пътя. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол. Той, заедно с премиера и министрите на отбраната и на здравеопазването говори пред журналисти, след като посети мястото на инцидента.

По думите му в момента се работи по изграждането на система за обмен на информация между ТОЛ системата, Пътна полиция и останалите компетентни институции. Предвижда се и монтиране на електронни информационни екрани върху рамките на ТОЛ системата, чрез които водачите да получават своевременни предупреждения за опасни условия на пътя.

Демерджиев посочи, че мерките са част от работата на междуведомствена група към Министерството на транспорта. Според заявеното от него крайният срок за изпълнение на реформата е краят на 2027 г., като се полагат усилия част от дейностите да бъдат завършени по-рано.

Мъглата се е сгъстила внезапно

По първоначална информация видимостта в района малко преди произшествието е била около 70–80 метра, но на самото място е намаляла рязко до приблизително 10 метра.

Според Демерджиев внезапното сгъстяване на мъглата е довело до първоначалната катастрофа в платното от София към Бургас. За произшествието в обратната посока като вероятен фактор се посочва забавянето на движението от шофьори, станали свидетели на инцидента в другото платно.

Окончателният механизъм на двете катастрофи предстои да бъде установен в рамките на разследването.

Министърът съобщи, че системата BG-Alert е била задействана и че самият той е получил няколко предупредителни съобщения на телефона си по пътя към мястото на инцидента.

По думите му преди произшествието на телефон 112 не е постъпил сигнал, предупреждаващ за опасно ниската видимост в конкретния участък. Именно липсата на своевременна информация между институциите е един от проблемите, по които се работи.

Разчистването ще започне след огледа на следователите

Разчистването на автомобилите, участвали в тежките катастрофи, ще започне едва след приключването на огледа от Националната следствена служба. На мястото се очакваше да пристигне екип от девет следователи, като към момента на изявлението те са били в района на Пловдив.

По думите на Демерджиев необходимата организация за разчистването вече е създадена, осигурени са техника и служители, но автомобилите не могат да бъдат преместени преди приключването на процесуално-следствените действия.

Цялото произшествие е заснето с дронове от началото до края, в двете посоки на магистралата. Целта е впоследствие да бъдат установени възможно най-прецизно всички фактори, довели до тежките катастрофи.

Предстои да бъдат изследвани качеството на асфалтовата настилка, пътната маркировка и предпазните мантинели.

Демерджиев защити действията на спасителните екипи

Вътрешният министър защити действията на полицейските и спасителните екипи, като подчерта, че реакцията им е била бърза въпреки затруднения достъп до катастрофиралите автомобили.

По думите му спасителите са били принудени да изнасят пострадалите на ръце с носилки заради невъзможността да достигнат непосредствено до централната част на произшествието. Той изрази благодарност към полицаите, пожарникарите, медицинските специалисти и доброволците за оказаната помощ.

Демерджиев заяви още, че финансирането на мерките за пътна безопасност е приоритет и ще бъдат осигурени средства за необходимата инфраструктура.

Министърът постави въпроса защо подобни системи не са били изградени през предходните години и отправи критики към начина, по който са били разходвани средства за пътна инфраструктура.

Той призова да не се правят предварителни заключения за отговорността за трагедията, преди да приключи разследването, и отправи съболезнования към близките на загиналите.