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Какво свързва Прага, италианския град Болгаре, черногорското Цетине и молдовската столица Кишинев? Освен че се намират далеч от България, в тях има улици, носещи имената на български национални герои и творци. Зад всяко от тези наименования стои история – за българско присъствие, културна близост или признание отвъд границите на страната ни.

Преди дни стана ясно, че част от улица „Латинка“ в София, която се намира в близост до посолството на Русия в българската столица, ще носи името на руската журналистка Анна Политковская. Това е решение на Столичния общински съвет (СОС).

Кръщават улица в София на убитата руска журналистка Анна Политковская

Решението на СОС отново насочва вниманието към символиката на имената, които носят улиците и площадите. Докато в София предстои част от улица да бъде преименувана в чест на руска журналистка, в различни краища на света вече има места, които пазят имената на български национални герои, писатели и творци. Някои от тях са свързани с историческото присъствие на българи, други са израз на признание към личности, оставили следа в историята и културата ни.

Имената на улиците не са просто ориентир на картата – те пазят памет и разказват истории. 

Италия

На 7 октомври 2021 г. в италианската община Болгаре, близо до Бергамо, е открита улица, носеща името на Васил Левски. Инициативата е на генералния консул на България в Милано Таня Димитрова, която предлага на местните власти да почетат българския национален герой заради историческата връзка между района и българския народ.

Според исторически сведения, цитирани в информацията за събитието, името на Болгаре се свързва с българите, заселили се в Италия през VI век заедно с други племена, последвали лонгобардите. Идеята за именуването на улицата е обсъждана повече от година с местната управа, преди да бъде реализирана.

улица Васил Левски в Италия
МВнР

На церемонията присъстват представители на българските дипломатически мисии в Италия, кметът на Болгаре Лучано Редолфи и кметът на Враца Калин Каменов. В рамките на посещението двете общини подписват споразумение за сътрудничество, което предвижда съвместна работа по европейски проекти и културни инициативи.

Променят името на метростанция „Витиня“ на „Бесарабия“

Откриването на улицата е част от поредица инициативи на българското генерално консулство в Милано за популяризиране на българската история и култура в Италия. Сред тях са паметни знаци, посветени на Пенчо Славейков, Мара Белчева, Николай Гяуров и италианиста Катерин Катеринов.

Молдова

В молдовската столица Кишинев има улица „Христо Ботев“. Тя се намира в сектор „Ботаника“, между булевард „Дакия“ и улица „Индепенденцей“.

Наименованието е потвърдено с решение на Изпълнителния комитет на Общинския съвет от 25 юли 1991 г. В справочника се посочва и историческата връзка на Ботев с града – той е живял в Кишинев през зимата на 1866–1867 г., както и през август 1875 г.

Чехия

В пражкият квартал „Модржани“ има няколко улици и училище посветени на България. Улиците носят имена на големи наши личности като: Христо Ботев, Никола Вапцаров, Васил Левски и Йордан Йовков; на градове като СофияПловдив и Шумен и на планини като Рила, Витоша, Родопи. Има и училище посветено на Г. С. Раковски.

Носят тези имена още от създаването на тази квартална част през 1979 г. Тогава е имало строителна българска бригада, която участвала в изграждането на квартала, имало е и българска градина.

Прага
Изпълнителна агенция за българите в чужбина

Черна гора

На 7 май 2025 г. в черногорския град Цетине е открита улица, носеща името на българския писател Иван Вазов. Тя се намира в квартал „Луке Иванишевича“.

Инициативата е част от сътрудничеството между побратимените градове Цетине и Велико Търново. Според договореността улица в Цетине е наречена на Иван Вазов, а улица във Велико Търново трябва да носи името на черногорския владетел и поет Петър II Петрович Негош.

Вазов е свързан с Черна гора и чрез поемата си „Освобождение“, посветена на страната.

улица Иван Вазов в Черна гора
БТА

Кипър

В Лакатамия, предградие на Никозия, има улица, носеща името на Васил Левски. Тя е открита официално на 27 ноември 2017 г. от Румен Радев, който по това време е президент на България.

На церемонията присъстват десетки представители на българската общност на острова и кипърски граждани, живели в България. Радев изразява благодарност към кмета на Лакатамия Фотула Хаджипапа и общинския съвет за решението да почетат паметта на българския революционер.

улица Васил Левски в Кипър
Президентство на Република България

Румъния

В румънската столица Букурещ има булевард „Христо Ботев“ (Bulevardul Hristo Botev), носещ името на българския поет и революционер. Той се намира в централната част на града и е сред основните градски булеварди.

Полша

В полския град Краков има улица „Христо Ботев“ (ulica Christo Botewa). Тя е включена в официалния справочник на общината, посветен на личностите, чиито имена носят улиците в града. 

Във варшавския квартал „Бялоленка“ също има улица, носеща името на Христо Ботев. 

улица Христо Ботев
МВнР

Това са само част от местата по света, които носят имената на български личности. Списъкът далеч не е изчерпателен – вероятно има още улици, площади и обществени пространства, чиито наименования пазят спомена за българи, оставили следа в историята и културата.

А българското присъствие зад граница не се изчерпва с имената върху уличните табели. В различни държави има и паметници, бюстове и паметни плочи, посветени на наши национални герои и творци.

В Пекин например в парк „Чаоян“ е издигнат паметник на Христо Ботев, а в Москва има бюст на Иван Вазов. В румънското село Йеникьой пък е поставена паметна плоча на Васил Левски.

Отвъд океана също има следи от българската памет. В Чикаго кръстовище на улица „Ървинг Парк“ е именувано в чест на писателя Алеко Константинов през 2017 г. В библиотеката на Чикагския университет се намира и негов бюст-паметник.

В двора на българската църква „Св. св. Константин и Елена“ в Одрин, Турция е издигнат паметник на Антим I – първия български екзарх и една от значимите фигури в борбата за църковна независимост. Паметникът е открит на 17 октомври 2010 г. по инициатива на Тракийското дружество „Антим I“ в Бургас. С поставянето му е отбелязана 195-ата годишнина от рождението на духовника, който има важна роля в утвърждаването на Българската екзархия.

Така имената на български личности продължават да присъстват в градската среда на различни държави – не само като надписи върху табели, но и като паметници и места за почит, които разказват за връзките на България със света.

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