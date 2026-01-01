Част от улица „Латинка“ в близост до посолството на Русия в София ще носи името на руската журналистка Анна Политковская. Това реши Столичният общински съвет (СОС) на днешното си заседание с 29 гласа „за“, 15 „против“ и четирима „въздържали се“.

Председателят на СОС Цветомир Петров обясни, че за приемането на доклада е необходимо обикновено мнозинство от присъстващите. При гласуването в залата бяха 48 общински съветници.

Столичният общински съвет реши да се преименува участъкът между улиците „Никола Мирчев“ и „Незабравка“ в район „Изгрев“. Останалата част от улицата запазва името „Латинка“.

По време на дебата Иван Таков от БСП определи доклада като нецелесъобразен. Според него Политковская няма връзка с България и София, а предложението е мотивирано от геополитическо противопоставяне. Таков заяви, че според него общинската наредба не допуска частично преименуване на улици и че промяната ще създаде административни затруднения за гражданите, които ще трябва да сменят адресите в личните си карти. Той каза, че ако областният управител върне решението и съветът го приеме повторно, групата на БСП ще го оспори в съда.

Симеон Ставрев от „Демократична България“ отхвърли възражението за законосъобразността на предложението. Той посочи, че съветът и преди е приемал подобни доклади, включително за именуване на улица на журналиста Милен Цветков. По думите му Политковская е защитавала свободата на словото, а смъртта ѝ е символ на смелостта на журналистите, които се опитват да разкрият истината.

Преди 20 години, на 7 октомври 2006 г., в центъра на Москва е убита руската журналистка Анна Политковская. Застреляна е във входа на жилищния блок, в който живее.

Анна Политковская е родена на 30 август 1958 г. Работила е във вестник „Новая газета“. Известна е с публикациите си, които отразяват войните в Чечения (11 декември 1994 – 31 август 1996 г. и от 1 октомври 1999 г.) и критикуват нарушенията на човешките права в Русия. Авторка е на книгите „Пътешествие в ада. Чеченски дневник“ и „Втора чеченска“.