САЩ искат да се разработи нова рамка за сигурност на Украйна, Русия и Европа, за да се гарантира мирът, заяви американският пратеник Джаред Къшнър преди началото на днешните преговори между воюващите страни, които се провеждат в Абу Даби, предаде Франс прес.

„Надеждата е днес да се обсъдят не само двустранните проблеми между страните и начините за прекратяване на войната… но и въпросът как между Украйна, Русия и Европа да се изградят точните отношения в областта на сигурността така, че не само да сложим край на тази война, но и да създадем нова рамка“, за да се гарантират „десетилетия, ако не и векове, белязани от мир“, каза Къшнър, цитиран от Франс прес.

Специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф заяви, цитиран от Ройтерс, че официални представители на САЩ, Украйна и ЕС са се срещнали преди началото на тристранните преговори в Абу Даби.

Уиткоф отбеляза в социалната мрежа Екс, че западните съюзници са обсъдили надграждането съществуващите европейските институции и споразумения, касаещи сигурността, след края на войната. Разгледан е бил и въпросът как да се намали рискът от бъдещ конфликт.

Междувременно Асошиейтед прес предаде, че тристранните разговори между Русия, Украйна и САЩ в столицата на Обединените арабски емирства (ОАЕ) вече са започнали.

Срещата се състои благодарение на подновените усилия на Вашингтон за прекратяване на войната, която започна преди близо пет години с пълномащабната инвазия на Москва в Украйна.

От Белия дом заявиха, че дискусиите ще бъдат фокусирани върху гаранциите за сигурност. Русия вижда в НАТО заплаха, а Украйна иска да предотврати бъдещи руски нашествия. Надеждите за напредък в прекратяването на най-големия конфликт в Европа от Втората световна насам са помрачени от липсата на какъвто и да е значителен пробив в състоялите се през тази година три кръга от преговори, отбелязва АП.