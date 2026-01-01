Тази сутрин точно в 9:05 ч. сирените в цяла Турция прозвучаха, националните знамена в страната бяха спуснати наполовина, автомобилите и машините спряха, корабите надуха сирените си, а учениците прекъснаха занятията. Милиони турци останаха неподвижни и мълчаливи на крака в продължение на една минута, за да отдадат почит на личността и делото на Мустафа Кемал Ататюрк.

Преди 88 години, на 10 ноември 1938 г., в 9:05 ч., в двореца Долмабахче на брега на Босфора в Истанбул издъхва основателят на турската република, държавникът и политик Мустафа Кемал Ататюрк.

10 ноември е един от специалните дни в новата история на Турция, когато 86-милионното население на страната отдава всенародна почит и признателност на личността и делото на Ататюрк, който основава нова държава върху останките на Османската империя след Първата световна война, с което променя съдбата на Турция и оставя дълбока следа в живота на турския народ, както и в историята на региона и света.

Всяка година 10 ноември се отбелязва с общонароден и държавен траур в Турция и в признатата само от Анкара Севернокипърска турска република. Във възпоменателните прояви участват милиони хора от всички възрасти. Държавни учреждения, улици, площади и жилища са украсени с плакати с лика на Ататюрк и национални знамена.

В мавзолея Анъткабир в Анкара се състоя възпоменателна церемония с участието на президента Реджеп Тайип Ердоган, който отдаде почит и положи венец. В церемонията участваха представители на държавното и военното ръководство на страната и лидери на политически партии.

„Почитайки паметта на Гази Мустафа Кемал Ататюрк и неговите бойни другари, ще продължим с решителност да възраждаме нашата райска родина“, заяви Ердоган, цитиран от ТРТ Хабер.

От ранните часове на деня хора от всички възрасти се стичат в мавзолея Анъткабир в Анкара. Пред двореца Долмабахче се извиха дълги опашки от желаещи да посетят стаята, в която Ататюрк умира. Леглото е покрито с огромен турски национален флаг, а стрелките на часовника до него са спрени на 9:05 ч.

По телевизията и радиостанциите се излъчват документални филми и предавания за живота и делото на Ататюрк.

По инициатива на Дирекцията по комуникации към президентството през Седмицата на Ататюрк се организират различни възпоменателни програми, насочени към укрепване на националното съзнание и отдаване на почит към Гази Мустафа Кемал Ататюрк.

В 9:05 ч. във всички училища беше спазена едноминутно мълчание под звуците на сирени, след което беше изпълнен националният химн.

Демонстрационният екип на турските военновъздушни сили изпълни акробатичен полет с модернизирани изтребители F-16C Block 30TM по повод 88-ата годишнина от кончината на Ататюрк.

Възпоменателни церемонии се провеждат и в дипломатическите представителства на Турция в чужбина.

Известен е заветът на Ататюрк към турците да развиват добросъседските отношения. Неведнъж той изразява приятелското си отношение към България, където пребивава като военен аташе на Османската империя в периода 1913-1915 г., а паметните му слова, че "Който е враг на България е враг на Турция" остават запечатани в историята.

Показателен жест на уважение към турския държавник е и участието на българска военна делегация и военна част в погребалната церемония през ноември 1938 г., където България изпраща почетна рота от около 100 войници.