По-високи данъчни облекчения за семействата с деца бяха приети на първо четене в парламентарната Комисия по бюджет и финанси, съобщи NOVA .

Предложените промени предвиждат родителите да плащат по-малко данък върху доходите си от 2027 г., като размерът на облекчението зависи от броя на децата.

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За едно дете данъчната основа ще се намалява с 5000 евро, за две деца - с 10 000 евро, а за три и повече деца - с 15 000 евро. При отглеждане на дете с увреждане предвиденото облекчение се увеличава до 12 000 евро.

Колко пари реално ще спестяват родителите

Посочените суми не означават, че държавата ще изплаща на семействата по 5000, 10 000 или 15 000 евро. С тях се намалява доходът, върху който се изчислява данъкът.

Тъй като данъкът върху доходите на физическите лица е 10%, максималната годишна данъчна полза ще бъде:

500 евро за едно дете

1000 евро за две деца

1500 евро за три и повече деца

1200 евро по облекчението за дете с увреждане

Това са максималните размери при достатъчно висок облагаем доход и изпълнени законови условия, предава Vesti.bg .

Например семейство с две деца, което има право да използва пълния размер на облекчението, ще може да намали дължимия си годишен данък с 1000 евро.

С колко се увеличават облекченията

През 2026 г. действащото данъчно облекчение е 3067,75 евро за едно дете, 6135,50 евро за две и 9203,25 евро за три и повече деца. При дете с увреждане размерът е 6135,50 евро.

Ако новите предложения бъдат окончателно приети, максималната данъчна полза ще нарасне с около 193 евро годишно за семейство с едно дете, с 386 евро за две и с близо 580 евро за три и повече деца.

При облекчението за дете с увреждане увеличението на максималната данъчна полза ще бъде около 586 евро.

Още до 200 евро за спорт, образование и здраве

Освен увеличението на досегашните облекчения правителството предлага и нова данъчна преференция за разходи, свързани с развитието на децата.

Тя ще позволява годишната данъчна основа да бъде намалявана допълнително с до 2000 евро за едно дете, до 4000 евро за две и до 6000 евро за три и повече деца.

Предложението обхваща разходи за здравни, образователни и спортни дейности, включително извънкласни занимания.

При 10-процентния данък това означава допълнително спестяване на до 200 евро годишно за едно дете, до 400 евро за две и до 600 евро за три и повече деца.

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За разлика от основното данъчно облекчение, новата преференция ще бъде обвързана с действително направени разходи. За тях родителите ще трябва да разполагат с необходимите документи.

Именно предложението за новото облекчение за детско развитие е сред текстовете, което предизвика несъгласие при обсъждането в бюджетната комисия.

Облекченията ще могат да се ползват и през годината

Предвижда се да бъде запазена възможността данъчните облекчения за деца да се използват авансово през годината.

Това позволява на работещите родители да плащат по-малко данък върху месечните си доходи, вместо да изчакват годишното данъчно изравняване.

По този начин семействата ще могат да разполагат с допълнителните средства още през годината.

Спор и за увеличението на глобите

Освен новото облекчение за детско развитие, разногласия сред депутатите предизвика и предложението за актуализиране на глобите и имуществените санкции при нарушения на данъчното законодателство.

Според мотивите на правителството част от санкциите не са променяни от 2007 г., а увеличението им цели да насърчи спазването на закона.

Финансовото министерство публикува законопроекта за държавния бюджет за 2027 г.

Промените са част от законопроекта за изменение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен от Министерския съвет на 5 ноември.

Одобрението на първо четене в парламентарната комисия не означава окончателно приемане на промените. Предстои разглеждането им в пленарната зала, където текстовете могат да бъдат изменени.