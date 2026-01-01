За финансиране на социални услуги през 2026 г. в бюджета са осигурени общо над 610 милиона евро, каза социалният министър Наталия Ефремова при откриването на международната конференция „Спектри на аутизма: интердисциплинарни перспективи и научни подходи“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Отделно по програмите „Развитие на човешките ресурси“ и „Образование“, съфинансирани от Европейския социален фонд плюс, са предвидени общо над 146 млн. евро за подкрепа на децата и техните семейства.

Зад всяка диагноза стои дете със свои способности, интереси, мечти и уникално светоусещане. Нашата амбиция е всяко дете да има възможност да разгърне своя потенциал, всяко семейство да получава навременна подкрепа и никой да не се чувства изолиран заради своите различия, заяви още Ефремова.

Тя отбеляза, че в момента в страната функционират над 430 социални услуги, финансирани от държавния бюджет, в които безплатна специализирана подкрепа получават над 19 000 деца с увреждания и техните семейства.

Министър Ефремова открои мерки, сред които „Бъдеще за децата“, която подкрепя ранно детско развитие, ранната интервенция на уврежданията, развитието на интегрирани социални услуги и осигуряването на грижа за работа с деца и семейства. По тази мярка подкрепа до момента са получили над 27 000 деца и техните семейства. "За първи път в рамките на тази мярка се предоставя и т.нар. патронажна грижа за деца на възраст до три години“, каза Ефремова.

Тя анонсира предстоящото обявяване на нова мярка – „За всяко едно дете“, чиято цел е да надгради постигнатото с допълнителна подкрепа за развитие и предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги. „Особено важно е, че подкрепата ще бъде насочена не само към потребностите на детето и семейството му в настоящия момент, но и към неговото бъдеще. Ще се работи за развитието на социални, емоционални и житейски умения, продължаването на образованието и възможностите за професионална реализация“, каза социалният министър.

Ефремова посочи още, че въпреки постигнатото, пред ефективната социална подкрепа за децата, включително и от аутистичния спектър, и техните семейства, стоят сериозни предизвикателства. Наред с разкриването на повече интегрирани услуги, като една от най-важните цели министърът открои навременен достъп до диагностика и до здравни грижи, осигуряването на разумни улеснения и подходяща среда за хората с аутизъм и промяна в обществените нагласи.

По-рано днес социалният министър посочи пред журналисти по отношение на бюджета за следващата година, че всички социалноосигурителни плащания са гарантирани, а бюджетът на държавното обществено осигуряване (ДОО) е по-висок и възлиза на 16,5 млрд. евро.