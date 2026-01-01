Държавна агенция „Архиви“ получи смятано за изчезнало знаме от Илинденско-Преображенското въстание. Реликвата е дарена от Мария Атанасова, наследник на участници в революционните борби в Македония и Одринско, която е пазила знамето през изминалите десетилетия.

Историческата ценност ще може да бъде видяна до Коледа в Регионален държавен архив – София, след като в края на месеца приключи текущата изложба.

БТА

Бойното знаме е на четата от село Загоричани, Костурско, участвала в Илинденско-Преображенското въстание през лятото на 1903 г. „Знамето е участвало в сражения, носи следи от тях, пробивано е на три места от куршуми, от едната страна е било разпрано“, каза председателят на Държавна агенция „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев.

Реликвата е спасена от дядото на Мария Атанасова - Петър Марков, който го е поел от четник, убит в сражението, чието име засега е неизвестно, каза още доц. Михаил Груев. Заедно със знамето е опакована снимка, на която може да се види Петър Марков от ляво, а от дясно е четникът, от когото той е спасил знамето.

Знамето е ушито в края на ХIХ или в началото на ХХ век от Маслинка Грънчарова, учителка в Загоричани, която е майката на неговия първи знаменосец. Не се знае дали това е същият четник като този на снимката, обясни доц. Груев.

БТА

След разгрома на въстанието, историческата реликва е пренесена в София. Знамето е било поставено над тленните останки на Гоце Делчев в Македонския културен дом. По време на Втората световна война е върнато в Загоричани, където е посрещнато тържествено от местните българи. Доскоро знамето се смята за изчезнало или дори изгорено в Загоричани след 1944 година.

Благодарение на предците на Мария Атанасова знамето е било пренесено в България и въпреки започналите след 1944 г. репресии срещу дейци на ВМРО, е било съхранено. По-късно е било пренесено от нея и опазено извън България. Доц. Груев обясни, че знамето е реставрирано във Виена от Атанасова и е поставено в херметично затворена стъклена рамка, за да се предпази от обезцветяване и молци.

БТА

Председателят на агенцията предаде реликвата на Йордан Симов, директор на Регионален държавен архив – София, където тя ще бъде съхранявана. След необходимите изследователски и други архивни процедури, които предстоят и след ремонта, който ще бъде направен в Института за история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Гаджев“ в Гоце Делчев, знамето ще отиде за постоянно там, каза още доц. Михаил Груев. Той уточни, че историческата реликва ще може да бъде видяна до Коледа в София, след като в края на месеца приключи текущата изложба.