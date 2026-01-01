"Тук във Варна, на брега на Черно море, искам да отправя ясно послание: Европа стои твърдо с България. Засилваме ролята си. За да укрепим морското наблюдение. Да защитим критичната инфраструктура. И да помогнем за възстановяването и защитата на свободата на корабоплаването в Черно море." Това написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Екс след срещата си с премиера Румен Радев във Варна.

Here in Varna, on the shores of the Black Sea, I want to send a clear message: Europe stands firmly with Bulgaria. We're stepping up. To strengthen maritime surveillance. Protect critical infrastructure. And help restore and protect freedom of navigation in the Black Sea. https://t.co/qrijNlt9kl — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 10, 2026

По-рано министър-председателят Румен Радев се срещна във Варна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е на работно посещение в България. Той каза, че е удоволствие да посрещне председателя на ЕК на морския бряг в критичен за България момент.

Визитата е част от обиколката на председателя на ЕК в Черноморския регион с оглед на зачестилите атаки срещу търговски кораби, десетки загинали и изчезнали моряци и нарастващите рискове за европейската сигурност. В Букурещ председателят на ЕК обяви отпускането на 50 милиона евро за създаването на съвместен център за морска сигурност на България и Румъния.

Радев посочи, че с присъствието си у нас председателят на ЕК дава ясен знак, че България не е сама пред предизвикателствата, пред които е изправена.

В съвместно изявление с председателя на ЕК Румен Радев подчерта, че средата за сигурност се променя изключително бързо, като това е особено осезаемо в региона на Черно море. За един месец тук загинаха повече моряци, отколкото за осем месеца в Ормузкия проток. Тези атаки са недопустими, моряците не са страна във въоръжен конфликт и търговските кораби не бива да бъдат обект на атаки. За да се сложи край на това брутално нарушение на морското право и на международното право е ясно едно - трябва да има мир, а за да има мир трябва да има спиране на огъня и активна дипломация.

„България не е сама в тези усилия. Още в първите часове на атаките срещу търговските кораби аз непрекъснато съм в контакт с председателя на ЕК“, каза Радев.

Същевременно той подчерта, че успешната дипломация трябва да бъде подкрепена с реални отбранителни способности.

В тази връзка Радев съобщи, че България е засилила радиолокационното наблюдение и разузнаването над морското пространство, включително чрез дронове и средства на военновъздушните сили. По думите му са мобилизирани авиация, кораби и ресурси на Гранична полиция, а САЩ и Франция са оказали допълнителна подкрепа със самолети за морско патрулиране.

Той заяви още, че при трудна ситуация са проведените действия и са спасени 56 моряци, като благодари на участниците в спасителните операции.

Радев изтъкна, че защитата на Черно море е част от защитата на външните граници на Европейския съюз. Според него европейската сигурност изисква обединяване на усилията на държавите членки и по-тясно сътрудничество между съюзниците.

В изказването си той благодари на Урсула фон дер Лайен за европейската подкрепа за охраната на българските граници, оказана през 2023 г. Радев посочи финансов пакет от 600 млн. евро приоритетно за България, свързан според думите му с укрепването на граничната защита, и отчете значителен спад на опитите за незаконно преминаване на границата.

Радев каза още, че приветства идеята на ЕС за създаване на Морски център за сигурност в България и Румъния.

Сигурността е важно условие за икономическо развитие, но не по-малко важно условие е свързаността. Днес е критично важно Европа да развива по-голяма свързаност с Централна Азия, с Кавказ и с държавите от Залива, отбеляза Радев.

Ще се радвам след няколко месеца да приветствам отново тук във Варна председателя на ЕК за първата от своя род Среща на върха за свързаност, съобщи още министър-председателят.

Аз съм убеден, че това, за което се борим всички - за повече мир - зависи от нашите общи усилия, заключи Радев.

Радев припомни, че България продължава да подрепя безвъзмездно хиляди украински семейства, особено във Варна. Урсула фон дер Лайен пък заяви, че Русия е започнала тази война, ако Украйна спре да се защитава ще изчезне от картата.

Урсула фон дер Лайен благодари за поканата и каза, че носи ясно послание - Европейският съюз и Европа са редом и плътно до България, защото сигурността и безопаснотта на Черно море е сигурността и безопаснотта на Европа.

По думите й с тези атаки се цели да се всява страх, но ние изграждаме устойчивост в ЕС и може да разчитате на единен отговор.

България ще получи 10 млн. евро за подобряване на способностите за издирване и спасяване, обяви председателят на Европейската комисия. Тя настоя и за ускорено въвеждане в действие на съвместния център за морска сигурност на България и Румъния, за който посочи европейско финансиране от 50 млн. евро.

Фон дер Лайен благодари на българските спасителни екипи за действията им при инцидентите с търговски кораби в Черно море. По думите ѝ представената по време на посещението информация е показала усилията на службите за спасяване на човешки животи.

Председателят на Европейската комисия подчерта необходимостта от разширяване на европейските способности за реакция при кризи, особено на фона на нарастващите рискове за сигурността в Черноморския регион.

Брюксел настоява за по-бързо изграждане на морския център

Сред основните теми на разговорите е било създаването на съвместен център за морска сигурност между България и Румъния.

Фон дер Лайен заяви, че инициативата трябва да премине към практическо изпълнение с ясни срокове за въвеждането на центъра в експлоатация. Тя приветства и усилията за разширяване на сътрудничеството с Турция.

Според изложеното от нея за центъра са предвидени 50 млн. евро, предназначени за осигуряване на неговото функциониране.

Фон дер Лайен постави акцент върху възстановяването на свободата на корабоплаването и защитата на търговските маршрути. Тя отбеляза, че сигурността в Черно море е важна не само за България, Украйна и останалите европейски държави, но и за продоволствените доставки към други региони, включително Африка.

По думите ѝ европейската програма „Коперник“ предоставя сателитна информация, която подпомага наблюдението на ситуацията и тя е удвоена.

Фон дер Лайен подчерта, че дипломатическите усилия за мир трябва да бъдат подкрепени с по-силни отбранителни способности.

Тя открои участието на България в европейските инициативи за укрепване на отбранителната готовност, включително механизма SAFE за съвместни отбранителни поръчки.

Според представената информация за България е посочен финансов ресурс от около 3,3 млрд. евро по механизма. Фон дер Лайен заяви подкрепа за интереса на страната към следващи възможности за финансиране и съвместни доставки.

Председателят на Европейската комисия увери, че България може да разчита на съдействие както при кандидатстването, така и при изпълнението на проектите.

Фон дер Лайен предупреди за опитите за манипулиране на информацията и представи европейските усилия за повишаване на устойчивостта срещу подобни кампании.

Тя посочи инициативата за Европейски център за демократична устойчивост и необходимостта от тясно сътрудничество с българските институции за установяване и противодействие на дезинформационни кампании.

По думите ѝ по време на разговорите е бил потвърден ангажиментът на българските власти за участие в тези усилия.

България и Европа — 20 години сътрудничество

В заключителната част на изявлението си Фон дер Лайен обърна внимание на предстоящата 20-годишнина от присъединяването на България към Европейския съюз, която ще бъде отбелязана на 1 януари 2027 г. "Какво невероятно пътешествие е пътуване е било", заяви тя.

Тя открои приноса на страната за защитата на външните граници на ЕС, развитието на европейските отбранителни способности и подкрепата за Украйна.

Председателят на Европейската комисия засегна и предстоящата среща на върха за свързаност, на която се очаква да бъдат обсъдени транспортни коридори, търговия, енергийна и цифрова свързаност.