Броят на загиналите при вчерашната експлозия и пожар в стоманодобивния завод „Хабаш“ в турския град Измир нарасна на 17, съобщи вестник „Нефес“.

Вестникът припомня, че основателят на завода Хамди Башаран също е загинал при трудова злополука през 1987 г.

При вчерашния трагичен инцидент 12 души бяха ранени.

В хода на разследването са били задържани 6 лица, допълва изданието.

Инцидентът в стоманодобивния завод е възникнал по време на леене на течна стомана след пропадане на мостов кран в пещта на леярната, което е предизвикало експлозията. При взрива тежки парчета горещ метал са нанесли поражения и във фабриката е избухнал пожар, който е предизвикал паника. На мястото са изпратени множество екипи на пожарната, спешна помощ и Агенцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD).

След експлозията е започнало съдебно и административно разследване. Министерството на правосъдието е назначило четирима прокурори за разследване на причините за трагедията.

Ръководството на „Хабаш“ съобщи, че експлозията е станала по време на планови ремонтни дейности, поради което в завода е имало по-малко служители от обикновено. Междувременно близки на пострадали работници, очакващи да получат информация за състоянието им, са се стекли към държавната болница в Алиага.