Министерството на вътрешните работи на Северна Македония издаде международна заповед за арест на Ива Михайлова от Кочани, съобщиха от ведомството. В съобщението на МВР в Скопие се посочва, че "лицето се издирва с централна и международна заповед за арест по искане на Основен съд в Кочани за престъпление по чл. 300, ал. 4 и чл. 297, ал. 3 от Наказателния кодекс".

В интервю за ТВ Сител по-рано днес министърът на вътрешните работи на Северна Македония Панче Тошковски обяви, че заповедта ще бъде издадена веднага, след като съдът в Кочани вземе решение да одобри поисканата от прокуратурата промяна на мярката за неотклонение на Ива Михайлова на „задържане под стража”.

„Ако съдът вземе такова решение, министерството незабавно ще го обработи по каналите, които имаме за международно сътрудничество, и се надявам, че източната ни съседка ще се осмели да спази международните правила, Европейската конвенция за правата на човека и свободите, всичко, което се разбира под нормална европейска държава, каквато България твърди, че е”, казва Тошковски. Според него „България трябва да покаже това с действия, а не само с декларативни изявления”.

Според медиите в страната съдът в Кочани е определил мярка за неотклонение 30-дневно "задържане под стража" за Ива Михайлова, поискано от прокуратурата.

В публикуваната от медията част от интервюто, което ще бъде излъчено в цялост тази вечер, Тошковски казва, че Ива Михайлова е напуснала страната нелегално и нелегално е влязла в България, тъй като е под действаща съдебна забрана да напуска страната заради започнатото срещу нея дело за участие в катастрофа, при която има загинал човек.

Срещу 23-годишната Ива Михайлова се води дело в Кочани, Република Северна Македония. Делото е за участие в катастрофа със смъртен случай, при която има и други пострадали, сред които и самата тя. Михайлова е гражданин на България и на Северна Македония, и след катастрофата, случила се в началото на октомври миналата година, и двата ѝ паспорта са отнети и има наложена забрана да напуска Кочани.

Заради забраната Ива Михайлова не може да се подложи на лечение, които според медицинските експертизи от болница в Скопие, не може да бъде осъществено в Северна Македония, но се прилага в България, Турция и Израел. Съдът в Кочани отказа документите ѝ да бъдат върнати, а Апелативният съд в Щип потвърди това решение.

Вчера сутринта стана ясно, че Ива Михайлова се намира в България. Пред българските медии тя и българският ѝ адвокат Николай Димитров казват, че са влезли в България през ГКПП, а Михайлова се е легитимирала с личните си карти, издадени от Северна Македония и България. Според МВР в Северна Македония обаче в системата на Гранична полиция излизането ѝ от страната не е регистрирано.