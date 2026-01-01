Дванадесет души са загинали, а 46 са транспортирани до лечебни заведения след двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ в района на Ямбол. В произшествията са участвали над 70 превозни средства. Десетки екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ са изпратени на място, а пострадалите са разпределени в болници в три области.

Данните за жертвите съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова. По думите ѝ десет души са загинали на място, а други двама са починали впоследствие в лечебни заведения в Ямбол и Сливен.

По информация на изпълняващия функциите главен секретар на МВР Любомир Николов няма пострадали или загинали деца. Няколко от ранените са настанени в интензивни отделения.

Пострадалите са разпределени в три области

Общо 46 пациенти са транспортирани след катастрофите. По данни на здравните власти пострадалите са разпределени в болници в Сливен, Ямбол и Бургас.

Сливен - 27 пациенти

Според справката на Министерството на здравеопазването към 11:30 ч. в Сливен са настанени 27 пострадали – 18 в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и девет във Военномедицинската академия в града. В болница „Св. Пантелеймон“ в Ямбол са настанени 12 души, а в Бургас – седем, от които четирима в МБАЛ „Дева Мария“ и трима в МБАЛ „Сърце и мозък“. Един от пострадалите в Бургас е в тежко състояние и е в операционна, а друг е с тежка гръдна травма.

В МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен са пристигнали директно от мястото на катастрофата 18 души, съобщи изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Васислав Петров. Към момента на изявлението 13 от тях са приети, един е освободен, а останалите се обработват.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова съобщи, че осем пациенти са настанени във ВМА – Сливен. По-рано беше съобщено, че в сливенската болница четирима пострадали са в реанимация, а трима – в неврохирургия.

Ямбол - 12 пациенти

В Ямбол 12 пациенти са настанени в болница, като по-ранната информация от лечебното заведение беше за 11 приети пострадали. Седем от тях са с политравми, трима – с фрактури на крайниците, а състоянието на останалия пациент се уточнява. Повечето са в тежко състояние. Линейки са пристигали на всеки две-три минути, съобщи БТА.

Бургас - седем пациенти

В две болници в Бургас са настанени седем пациенти. Шестима души - трима мъже и три жени, са приети в болница "Сърце и мозък", като състоянието на всички към момента е стабилно, съобщи началникът на отделение "Обща реанимация" д-р Валентин Милев. Четирима от пациентите са в по-леко състояние. Трима от тях са настанени в Клиниката по ортопедия и травматология, а един е в Клиниката по гръдна хирургия.

Други двама пациенти са с комбинирани травми и са настанени в отделението "Анестезиология и реанимация". На единия пациент, приет в реанимация, ще бъдат предприети оперативни интервенции, а другият в момента е на изследване с компютърен томограф. При него първоначално са установени данни за гръдна травма, съчетана с коремна, като допълнителните изследвания ще дадат повече яснота за състоянието му.

Проф. д-р Асен Балтов, началник на Клиниката по ортопедия и травматология, съобщи, че единият от шестимата пострадали, приети за лечение в болницата, е румънски гражданин. Двама от пациентите са транспортирани от болница в Ямбол заради тежкото им състояние. Единият е с политравма и множество счупвания.

В момента нито едно от лечебните заведения не подава информация за необходимост от помощ от друга болница или от въздушен транспорт, като такъв е на разположение, а няколко лечебни заведения са в готовност да приемат нуждаещи се, каза Ивкова.

След тежките произшествия автомагистрала „Тракия“ е затворена за движение и в двете посоки. На място работят екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. По информация на очевидци се е наложило спасителите да режат ламарините на смачкани автомобили, за да извадят затиснати хора. Областният управител на Ямбол Георги Чалъков е свикал кризисен щаб. Активирана е и системата BG-Alert за предупреждение на населението. Въведен е обходен маршрут за пътуващите: от пътен възел „Карнобат“ по път I-6 през „Петолъчката“ и Сливен, след това по път II-53 до пътен възел „Крушаре“. Движението се регулира от екипи на „Пътна полиция“. Разследването на причините и обстоятелствата около двете катастрофи продължава.