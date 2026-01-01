Остри критики към вътрешния министър Иван Демерджиев отправи депутатът от ДПС и бивш ръководител на МВР Калин Стоянов след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, в които участваха десетки превозни средства. Стоянов обвини ръководството на вътрешното министерство и отговорните институции в неспособност да овладеят ситуацията с пътната безопасност у нас.

Повод за реакцията му са тежките инциденти в района на пътен възел „Зимница“, област Ямбол, при които се удариха близо 50 леки и тежкотоварни автомобила, микробуси и други превозни средства. По първоначални информации има множество пострадали.

„Докато министърът на МВР Иван Демерджиев фантазира, разпъва локуми и публично прави внушения, днес отново следва да се сблъска с реалността“, заяви Стоянов.

По думите му участници в катастрофите посочват като вероятни причини за произшествията намалената видимост заради гъста мъгла и мократа пътна настилка.

Бившият вътрешен министър постави въпроса за отговорността на институциите и мерките за обезопасяване на опасния участък.

„Сега очаквам двамата адаши Ивановци да си прехвърлят отговорността кой и защо не е обезпечил отсечката с необходимите екипи и сигнализация“, коментира той. Твърдението му за недостатъчно обезопасяване не е подкрепено с представени в изявлението резултати от проверка.

Стоянов отправи критики и към използването на системата BG-ALERT, която беше задействана за предупреждение на населението за опасната ситуация.

Според него системата трябва да се използва преди всичко като инструмент за превенция, а не единствено за оповестяване след възникването на инциденти.

Депутатът посочи и данни за увеличаване на жертвите по пътищата през 2026 г.

По представените от него числа от началото на годината при пътнотранспортни произшествия са загинали 433 души спрямо 384 за същия период на миналата година. Това представлява увеличение с 49 жертви.

Стоянов заяви, че през предходните три години е имало тенденция към намаляване на загиналите, която според него настоящото ръководство на отговорните институции е обърнало.

„МВР категорично загуби битката във войната по пътищата!“, заяви той.

В изказването си депутатът отправи и политически обвинения към Демерджиев, като го обвини, че не се справя с управлението на министерството и отделя повече внимание на политическите си противници, отколкото на проблемите с пътната безопасност.

„Ще поеме ли обаче някой отговорността за този невиждан до момента случай с над 50 транспортни средства във верижна катастрофа? Предстои да разберем“, завърши Стоянов.