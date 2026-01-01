Мащабно учение за спасяване на пасажери при инцидент с два кораба по река Дунав се състоя край Русе.

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То бе инициирано от областния управител на Русе, а операцията бе координирана от главна дирекция "Аварийно-спасителна дейност" към изпълнителна агенция "Морска администрация".

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Целта бе да се провери оперативната готовност, времето за реакция и взаимодействието между отделните институции от Единната спасителна система и съседната държава при възникване на инциденти по река Дунав с множество пострадали хора.

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Симулацията бе свързана с тежък инцидент в акваторията на пристанището в Русе. Сблъскали са се пътнически кораб с много пасажери на борда и товарен плавателен съд. При удара пътническият кораб губи управление и засяда в плитчина извън плавателния път, което създава критична ситуация с пострадали, е ситуацията, свързана с учението.

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БТА

Началото на учебната операция бе поставено с приемане на сигнал за бедствие от Речния информационен център в Русе и незабавно активиране на щабните структури.

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БТА

Към мястото на събитието веднага бяха изпратени спасителни екипи - на "Морска администрация", на "Спешна помощ", както и плавателни съдове на българската и румънската гранични полиции и на изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

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БТА

БТА

Пасажерите бяха евакуирани и транспортирани на брега, където екипи на Българския червен кръст и на "Спешна помощ" бяха разгърнали специализиран пункт. Подкрепа бе оказана също от противопожарната служба и от полицията в Русе.