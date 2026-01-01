ИА „Морска администрация“ ще тества оперативната готовност в мащабна симулация за спасяване на пасажери при инцидент с плавателни съдове по река Дунав, която ще бъде проведена днес, 10 ноември, от 10:30 часа в общия българско-румънски участък на река Дунав под надслов „ДУНАВСКА РЕАКЦИЯ – 2026“ (DANUBE RESPONSE 2026). Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Събитието е инициирано от областния управител на Русе проф. д-р Любомир Владимиров, а самата операция се координира от Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“ чрез нейния специализиран отдел в Русе.

Основната цел на симулацията е да се провери оперативната готовност, времето за реакция и взаимодействието между отделните институции от Единната спасителна система и съседните държави при възникване на инциденти на река Дунав с множество пострадали хора и тежки травми. Инициативата ще надгради проведеното през месец май тази година събитие „MEDEVAC 2026“.

Министерство на транспорта и съобщенията

Симулацията пресъздава тежък инцидент при речен километър 495 в акваторията на Пристанище Русе, където възниква сблъсък между пътнически кораб с множество пасажери на борда и товарен плавателен съд. Вследствие на удара пътническият кораб губи управление и засяда на плитчина извън фарватера, което създава критична ситуация с пострадали лица.

Процесът стартира с приемане на сигнал за бедствие от Речен информационен център – Русе и незабавно активиране на щабните структури. Към мястото на събитието незабавно е насочен спасителен катер на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ с медицински екип от Центъра за спешна медицинска помощ – Русе (ЦСМП) за извършване на първичен преглед и стабилизиране на пострадалите на място. Задействат се международните процедури за евакуация по вода чрез съвместния българо-румънски контактен център, като плавателни съдове на РД „Гранична полиция“ – Русе, румънската гранична полиция и ИА „Поддържане и проучване на река Дунав“ транспортират евакуираните до брега. Финалната фаза ще се проведе на брега, където под общата координация на Областния управител на област Русе екипи на Българския червен кръст и ЦСМП разгръщат специализиран пункт на Понтон № 8. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе и Областна дирекция на МВР ще оказват пълна логистична подкрепа и охрана на реда до транспортирането на пострадалите с реанимационни линейки към болнични заведения.

Провеждането на „Дунавска реакция – 2026“ е стъпка към гарантиране на висока степен на сигурност, бързина на реакция и безупречна координация между структурите от Единната спасителна система при защита на човешкия живот по река Дунав.