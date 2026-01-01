Пълномащабно съвместно учение по търсене и спасяване при авиационно произшествие SAREX-26 се проведе в местността Бъндеришка поляна в Пирин над Банско.

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Сценарият на учението, организирано от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, включваше авиационно произшествие с пътнически самолет със 105 души на борда, превозващ орган за трансплантация, който се разбива в района на Бъндеришка поляна.

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На място бяха представители на редица институции, сред които: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), както и регионалната дирекция в Благоевград и районната служба в Банско, екипи от отряда в Банско на Планинската спасителна служба (ПСС) при Български червен кръст (БЧК), групата за спасяване с кучета към ПСС при БЧК, Дирекция „Национален парк Пирин“.

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В учението се включиха медицински екипи, както и екип на Аварийно-спасителен отряд – Благоевград, като се предвиждаше да се включат екипи на Военновъздушните сили, както и на „България Хели Мед Сървиз“. Поради метеорологичните условия в планината - гъста мъгла и дъжд, в него не се включи авиационна техника, както първоначално беше предвидено.

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Основната идея на учението е да се отработи координацията в случай на произшествие със самолет на територията на страната, каза пред журналисти главният директор на ГД ГВА Анелия Маринова. Тя допълни, че на място са всички участници в системата за търсене и спасяване при авиационни произшествия.

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„Подготвили сме един сценарий, който днес времето ще опровергае, но така ще тренираме ситуация, в която няма да сме напълно подготвени за това, което ни чака“, каза още главният директор на ГД ГВА. По думите ѝ тези учения са важни, с цел да се познават участниците в системата, както и всеки да знае своята роля при подобна ситуация.

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"Най-важно при такива инциденти е обмена на информация, координацията на екипите на място, както и привличането на допълнителни ресурси, това са част от целите, които сме си поставили днес за учението", каза пред журналисти директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов.

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Той посочи, че тези учения се правят ежегодно на различни места в страната, като целта е да има по-голям опит и съответно по-голяма гъвкавост. Част от дейността на пожарните екипи на учението бе да участват в гасене на пожар и спасяване на хора.

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Учението се осъществява с подкрепата на концесионера на ски зоната над Банско „Юлен“ АД и Община Банско. Пред представители на медии кметът на Банско Стойчо Баненски каза във връзка с избора на местоположение за провеждане на учението, че се радва, тъй като то има пряко отношение към сигурността на гражданите и показва готовността на институциите да работят синхронизирано при извънредни ситуации.

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"Банско е планинска община и ние много добре знаем какъв е потенциалът, но и какви са рисковете от това и затова се радваме, че толкова много институции и екипи днес ще покажат своя професионализъм и готовност да работят заедно", каза още Стойчо Баненски.