Симпатизанти на партия "Възраждане" посрещнаха председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във Варна с протест.

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Със знамена на партията и плакати с надписи "No money for Ursula", привържениците на "Възраждане" заявиха, че председателят на ЕК не е добре дошла в морската столица.

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Урсула фон дер Лайен след среща с Радев: Европа твърдо подкрепя България, засилваме ролята си (ВИДЕО)

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Ппредседателят на ЕК днес е във Варна за разговори с българския министър-председател, след като в Букурещ фон дер Лайен обяви отпускането на 50 милиона евро за създаването на съвместен център за морска сигурност на България и Румъния. Визитата е част от обиколката на председателя на ЕК в Черноморския регион с оглед на зачестилите атаки срещу търговски кораби, десетки загинали и изчезнали моряци и нарастващите рискове за европейската сигурност.

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БГНЕС