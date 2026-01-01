„Най-накрая се чувствам в безопасност“ – с тези думи Ива Михайлова се завърна в България след година в Северна Македония, където по думите ѝ е била подложена на натиск и дискриминация заради българския си произход. Младата жена бе приета в „Пирогов“ за прегледи и лечение, а обстоятелствата около напускането ѝ на страната предизвикаха въпроси от двете страни на границата – докато тя и адвокатът ѝ твърдят, че са преминали законно, македонското МВР съобщи, че няма регистрирано излизане на Михайлова от страната.

На родна земя

"Щастлива съм, че съм тук. През цялата година усещах подкрепа, целият народ беше с мен. Всичко дотук мина съвсем нормално. Съвсем легално преминахме, през границата се прибрахме в България с моя адвокат вчера. Аз вече имам много прегледи. Предстои да се премине към лечение. Ако не бях дошла, щеше да има крайни последици", бяха първите думи на Михайлова на родна земя пред столичната болница "Пирогов", малко преди да бъде приета за прегледи и лечение.

Междувременно тя разказа, че е прекарала в Северна Македония една година след катастрофата и през този период е била подложена на натиск. „Аз съм била изключително дискриминирана от македонската държава заради българския си произход и самосъзнание“, заяви тя и изрази разочарование от развитието на съдебното производство срещу нея. По думите й по делото са били изречени множество неистини, въпреки показанията на свидетели в нейна подкрепа.

"Вчера Ива се свърза с мен, каза, че не се чувства добре и взехме решението двамата да пробваме да я докараме в България, като ускорим и договорим между двете страни преглед. Ето, сега тя идва на крака, вместо да се чака. Ще видят тук какво е нейното състояние. Тя ще съдейства за процеса и за всичко, каквото трябва, но тя трябва да хвене здравето си в своите ръце", каза и нейният адвокат Николай Димитров.

Той коментира и въпросите около това дали българските институции и по-конкретно Външното ни министерство са били предварително уведомени за завръщането ѝ.

„Външно министерство си работи по дипломатически път. Нашият път не е много дипломатичен, но в случая трябваше да се действа по този начин. Няма по-голямо последствие от това тя да стои без адекватно лечение, унижавана, с две патрулки и с незаконни влизания в дома ѝ, само защото декларира, че е българка“, посочи още адвокатът и допълни: „Минахме през граничен контролно-пропускателен пункт. Извадихме си документите и преминахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и си тръгнахме“.

Позиция на Външно министерство, министър Велислава Петрова и МВР

Министерството на външните работи (МВнР) не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката ѝ, довели до пристигането ѝ в България, и не е участвало в организирането им, съобщиха от своя страна от външното министерство в отговор на запитване на БТА. Адвокат на Ива Михайлова е установил контакт с МВнР. "Разбираме тревогата на семейството за здравето на Ива, най-важното сега е тя да получи необходимата медицинска помощ", посочиха от външното министерство.

България последователно е подкрепяла усилията Ива да получи необходимото лечение. Ще продължим да оказваме съдействие по случая в рамките на своите компетенции, добавиха от МВнР.

"Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприетите от тяхна страна действия. Важното в случая е тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да ѝ бъде осигурено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че при един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в РСМ, се е прибегнало до някакви отчаяни действия", потвърди по късно и пред българските медии в Люксембург външният министър Велислава Петрова и допълни, че България оказва подкрепа по дипломатическа линия за случая.

"Знаете, че поставяхме въпроса на най-високо ниво. Както Министерството на външните работи, така и премиерът и президентът поставяха въпроса за необходимостта тя да получи достъп до лечение. Видяхте последните развития със съгласието от македонска страна тя да бъде прегледана от български лекар в РСМ", посочи още Петрова.

Ива Михайлова е в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ заедно с адвоката си. Тя ще бъде разпитана дали, кога, как и къде е пресякла границата, каза и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

"Ще проверим и дали има нужда от охрана и ако такава е необходима, тя ще бъде осигурена", каза още министърът и допълни, че от Северна Македония не са се свързвали с тях.

Президентът Йотова също без информация

Президентът Илияна Йотова също посочи, че няма информация как точно е напуснала Северна Македония и се е прибрала Ива Михайлова у дома, но по думите й на българска почва няма как да бъде застрашена сигурността й.

"От моя страна не са търсили съдействие, нямам информация как се е прибрала. Аз разбрах, че тя е ту,к в България, след като излязох от една от телевизиите. Предстои преглед в Пирогов, ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти, но повече информация не мога да ви дам. При първа възможност ще се срещна с нея. Дори да я оставят в болница, ще направя всичко възможно да се видя с нея", каза държавният глава.

Попитана каква реакция очаква от властите в Скопие, Йотова отговори, че все още има въпроси, които трябва да бъдат изяснени. „Предстои да видим. Има още много неизяснени обстоятелства. Мисля, че първо компетентните органи в България трябва отговорят на въпросите“, посочи държавният глава.

МВР Македония: Няма регистрирано излизане на Ива Михайлова от страната

Междувременно от Министерството на вътрешните работи на Северна Македония съобщиха, че в системата за граничен контрол няма данни Ива Михайлова да е напуснала страната. Позицията на ведомството, изпратена до NOVA, идва часове след като младата българка се завърна в България и заяви, че е преминала границата напълно законно.

„Уважаеми, във връзка с лицето, за което отправяте запитване, Ви уведомяваме, че са извършени проверки в системата за граничен контрол на Министерството на вътрешните работи. Установено е, че за посоченото лице няма регистрирано излизане от територията на РС Македония“, се казва в официалния отговор на северномакедонското МВР.

Сам по себе си отговорът на ведомството не установява дали става въпрос за преминаване на границата извън официален граничен пункт, пропуск в системата за регистрация или други обстоятелства. Изявлението поставя въпроси около обстоятелствата, при които Михайлова е напуснала Северна Македония.

Адвокатът на Ива Михайлова в Северна Македония Насер Рауфи заяви, че не е бил предварително уведомен за решението ѝ да се прибере в България. Пред македонския вестник „Вечер“ той посочи, че е научил за напускането ѝ едва тази сутрин и потвърди, че тя не е разполагала със съдебно разрешение да излезе от страната.

„И аз съм изненадан. Тази сутрин ме уведомиха, че е преминала границата. Няма разрешение от съда. Тъкмо възнамерявахме да подадем ново искане, тъй като имаше информация от Министерството на външните работи, че български лекари ще пристигнат, за да я прегледат“, обясни Рауфи.

По думите му съдебното производство срещу Михайлова ще трябва да продължи в нейно отсъствие. Предстои защитата да представи заключението на своя експерт по пътнотранспортни произшествия, който трябва да даде показания във връзка с обстоятелствата около катастрофата. Рауфи предполага, че решението за завръщането в България е било взето съвместно с българския ѝ адвокат Николай Димитров.

На 6 юли Основният съд в Кочани започна делото срещу Ива Михайлова, обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Република Северна Македония. Ива Михайлова има и българско гражданство. При катастрофата, станала в началото на октомври, е загинал човек, а няколко души, включително самата тя, са пострадали. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да се лекува в България — една от държавите, в които това е възможно предвид спецификата на травмите на гръбначния ѝ стълб.