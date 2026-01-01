Служители на Второ районно управление в Перник са иззели шест флакона с райски газ от 22-годишен местен жител, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Младежът е бил зад волана на лек автомобил „Фолксваген“, когато е спрян за полицейска проверка около 01:30 часа през нощта. При проверката у него са открити шестте флакона с райски газ.

Задържаха 22-годишния шофьор, заснет да вдишва райски газ зад волана

По данни на полицията 22-годишният мъж е познат на органите на реда с прояви на хулиганство.

По случая е образувана преписка. Събраните материали ще бъдат докладвани на Районната прокуратура – Перник.