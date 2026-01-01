Трима души са пострадали и са откарани в болница след катастрофа между два леки автомобила на главния път между Стара Загора и Казанлък, при разклона за село Черганово, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора.

Движението в района на инцидента се осъществява в една лента. На място има полицейски екип от Районното управление в Казанлък.

Сигнал за пътнотранспортното произшествие е получен в 15:07 часа. По първоначална информация катастрофата е между лек автомобил "БМВ", управляван от 20-годишен мъж, и лек автомобил "Дачия", управляван от 55-годишен мъж.

След инцидента трима души са откарани за преглед в болница в Стара Загора. Това са водачът на автомобила "БМВ" и 20-годишен мъж, пътник в същия автомобил, както и 48-годишна жена, пътувала в автомобила "Дачия".

Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.

Вчера двама мъже пострадаха след пътнотранспортно произшествие на околовръстния път на Стара Загора при разклона за село Хрищени.