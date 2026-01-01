летището в Нюрнберг
летището в Нюрнберг / БТА

Летището в германския град Нюрнберг беше временно затворено заради "предполагаема извънредна ситуация във въздуха", съобщи полицейски говорител, цитиран от ДПА.

Затварянето бе обявено малко преди по разписание да кацне самолет, пристигащ от гръцкия остров Корфу.

Говорител на летището каза, че машината се е приземила безаварийно, но работата на аерогарата остава нарушена, а полицията в момента е обезопасила периметъра.

Говорителят потвърди също, че самолетът е бил придружен от изтребители "Юрофайтър".

Полицейски представител каза, че предполагаемата извънредна ситуация "все още е непотвърдена". Засега няма данни колко големи сили е разположила полицията на място.

До случая се стигна само часове след като полицията съобщи, че е възможно в района на летището да е бил забелязан дрон.

Трима различни пилоти са разказали, че са видели обект при излитане или кацане, който може да е бил безпилотен летателен апарат.

Летището, гранична полиция и ръководството на въздушното движение веднага са започнали издирване, а органите на реда са задействали и хеликоптер. Засега обаче дрон не е открит.

Нюрнберг е вторият по големина град в южната германска провинция Бавария след нейната столица Мюнхен.

Владимир Сахатчиев/БТА
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