Летището в германския град Нюрнберг беше временно затворено заради "предполагаема извънредна ситуация във въздуха", съобщи полицейски говорител, цитиран от ДПА.
Am Flughafen Nürnberg darf derzeit kein Flieger landen und starten. Grund ist ein Einsatz der Polizei. https://t.co/DDshVwbuKX— stern (@sternde) October 13, 2026
Затварянето бе обявено малко преди по разписание да кацне самолет, пристигащ от гръцкия остров Корфу.
Говорител на летището каза, че машината се е приземила безаварийно, но работата на аерогарата остава нарушена, а полицията в момента е обезопасила периметъра.
Flughafen Nürnberg wegen mutmaßlicher Luftnotlage gesperrt. Am Flughafen Nürnberg ist es zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Wegen einer mutmaßlichen Luftnotlage wurde der Airport vorübergehend abgeriegelt und der Flugverkehr unterbrochen. Die Ursache der angenommenen Notlage war zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei war sie noch nicht bestätigt. https://t.co/z1VWMq5a7Y #FlughafenNürnberg #Nürnberg #Luftnotlage #Polizei #Flugsicherheit #Drohne #CorendonAirlines #Flugverkehr #Eurofighter #Bayern Hinweis: Der Text wurde mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt.— Nachrichten aus aller Welt (@wirnachrichten) October 13, 2026
Говорителят потвърди също, че самолетът е бил придружен от изтребители "Юрофайтър".
Полицейски представител каза, че предполагаемата извънредна ситуация "все още е непотвърдена". Засега няма данни колко големи сили е разположила полицията на място.
До случая се стигна само часове след като полицията съобщи, че е възможно в района на летището да е бил забелязан дрон.
Трима различни пилоти са разказали, че са видели обект при излитане или кацане, който може да е бил безпилотен летателен апарат.
Летището, гранична полиция и ръководството на въздушното движение веднага са започнали издирване, а органите на реда са задействали и хеликоптер. Засега обаче дрон не е открит.
Нюрнберг е вторият по големина град в южната германска провинция Бавария след нейната столица Мюнхен.