Четири лекотоварни електрически камиона SEVIC V500e вече са включени в работата на общинското предприятие „Паркове и градски градини“. Те ще се използват за почистване, превоз на инвентар и събиране на растителни отпадъци в Южния парк, Борисовата градина, парк „Възраждане“ и други зелени пространства в столицата.

Камионите са произведени в България и имат полезен товар до 600 кг и товарен обем от 3 куб. м. Пробегът им е между 150 и 300 км, а сменяемите товарни надстройки позволяват използването им като пикап, за превоз на клони с мрежести страници или като самосвал.

Компактните превозни средства могат да се движат по парковите алеи, без да отделят вредни емисии и с по-ниски нива на шум. Според Столичната община те ще подпомагат както ежедневната поддръжка на зелените площи, така и изпълнението на конкретни оперативни задачи.

На 10 и 11 октомври две от камиончетата са участвали в доброволческите акции за почистване на района около езерата в Южния парк. Те са използвани за вътрешната логистика и извозването на събраните от гражданите клони.

Столична община

Новите електрически камиони допълват наличната техника на общинското предприятие, която включва вакуумни метачки и индустриални пароструйки.

„София е модерен европейски град, който изисква съвременни, екологични и интелигентни решения за поддръжка на градската среда“, коментира заместник-кметът по околна среда инж. Николай Неделков. По думите му новите превозни средства са част от усилията за модернизиране на поддръжката на парковете и подобряване на условията за работа на екипите.

Неделков посочи още, че компактните камиони улесняват придвижването по парковите алеи и позволяват извършването на дейности по поддръжката, без да се смущават посетителите, които се разхождат или спортуват.