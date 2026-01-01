Ароматът на масло от корени на японски кипарис може да подобри съня, сочи малко проучване сред жени на средна възраст, отразено от Knowridge. Участничките са съобщили, че са се чувствали по-отпочинали сутрин, а носимите устройства са отчели по-малко събуждания през нощта и промени в мозъчната активност. Резултатите са предварителни.

Изследователи от Университета Кюшу са тествали маслото от корени на хиноки в собствените спални на участничките. Пилотното проучване, публикувано в Journal of Wood Science, е проследило излагане в продължение на две седмици. В него са участвали дванайсет японки на възраст 35–60 години, като всяка е използвала етерично масло от корени на хиноки две седмици и масло без аромат още две седмици (кръстосано проучване, което позволява сравнение при един и същ човек).

Преди лягане участничките са поставяли три капки масло в хартиена чашка, вдишвали са аромата 10 секунди и са оставяли чашката на около 30 сантиметра от носа си през нощта. Мозъчните вълни са записвани с носима лента на главата, сънят е следен със смартчасовник, а сутрин са попълвани въпросници за сънливост, умора и усещането за качеството на съня.

До тринадесетия ден жените са съобщили за по-малко сънливост при събуждане и по-добро възстановяване от умора, отколкото при условието без аромат, а смартчасовникът е отчел по-малко събуждания. След седем дни записите са показали повишена бавновълнова активност около заспиването, която се свързва с по-дълбок сън. Ароматът е оценен и като по-релаксиращ, удобен и приятен от контролното условие, но според изданието харесването му не е равносилно на доказана медицинска полза.

Проектът цели и намиране на приложения за отпадъци от горското стопанство, тъй като маслото от корени е получило по-малко внимание от това от листа и клони. Изданието посочва, че с 12 участнички и по две седмици на условие проучването не може да установи трайни ползи или ефект при различни групи. Сравнението е било с масло без аромат, което оставя място очакванията да повлияят на резултатите. Нужни са по-големи проучвания, за да се потвърдят ефектите и да се определят подходящите количества. Източник на информацията е Университетът Кюшу.