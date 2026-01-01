Министерският съвет прие решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.

Предложените промени целят постигане на по-голяма ефективност на ДАНС при осъществяване на дейностите й по защита на националната сигурност и създаване на условия за по-бърза реакция на промените в средата за сигурност; оптимизиране на уредбата относно структурата на Агенцията, прецизиране на дейностите с цел минимизиране на рисковете от дублиране на дейности и задачи на структурните звена на Агенцията.

Отстраняват се констатираните в практиката по прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ непълноти, отнасящи се до контролната дейност по отношение на организацията на физическата и на информационната защита на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

Отстраняват се непълноти по отношение на кадрови въпроси на Агенцията и дисциплинарната практика. Създават се гаранции за защитата на класифицираната информация по реда на Закона за защита на класифицираната информация с цел минимизиране на рисковете от настъпване на вреди в областта на националната сигурност или в други области, както и ограничаване на нерегламентиран достъп до класифицирана информация.