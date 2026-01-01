Медицински хеликоптер беше изпратен в Мездра, за да транспортира по спешност дете в тежко здравословно състояние.

Въздушната линейка кацна на градския стадион, откъдето малкият пациент беше откаран за специализирано лечение.

Детето е с вродено заболяване. При проверка социалните служби установили, че то се отглежда в рискова среда и е в тежко здравословно състояние.

Това наложило организирането на спешен медицински транспорт по въздух.

За да бъде осигурено безопасното кацане и излитане на хеликоптера, полицията отцепи района около стадиона до приключването на операцията.