Министерският съвет одобри допълнителни средства по бюджета на Министерството на отбраната за 2026 г., предвидени в централния бюджет за лечение и отдих на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите в лечебните заведения и почивните бази към Министерството на отбраната. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Финансовите средства са в размер на 51 128 евро и са за възстановяване на извършените през 2025 г. разходи от Военномедицинска академия и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за дейности и услуги на правоимащи лица по Закона за ветераните от войните на Република България и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Предстои в централния бюджет за 2026 г. по бюджетна програма на Министерството на отбраната „Медицинско осигуряване“ да бъдат възстановени 17 335 евро, а по програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“ - 33 793 евро.