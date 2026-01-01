Прокуратурата води разследване за нехуманно отношение към безстопанствени животни, отглеждани в Общинския приют в Русе, съобщиха от обвинението.

След публикации в медиите и подадени сигнали за нехуманно и жестоко отношение към безстопанствени животни, настанени в Общинския приют за безстопанствени животни в Русе, прокуратурата разпореди незабавна съвместна проверка на служители към ОД МВР и Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), които следва да проверят условията за отглеждане на животните, отношението към тях, както и начина на изразходване на отпуснати средства за издръжката им и подобряването на материалната база на приюта.

Публикации в социалните мрежи предизвикаха вълна от възмущение. На тях се вижда как животните от приюта живеят в мизерни условия без никаква хигиена. Хората коментират, че това е гробище за живи животни. По кученцата се вижда, че има кърлежи.

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След приключване на проверката материалите ще бъдат докладвани в Районната прокуратура, която следва да се произнесе дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер и дали да образува досъдебно наказателно производство по случая.

За престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба от две до десет хиляди лева при проява на жестокост към гръбначно животно, при което му е причинена смърт, тежко или трайно увреждане от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях, като може да бъде наложено и наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.

При особено тежък случай наказанието е лишаване от свобода от 3 до 12 години и глоба от десет до тридесет хиляди лева.