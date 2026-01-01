Министерският съвет одобри допълнителни 51,6 млн. евро за предотвратяване и преодоляване на последиците от бедствия. Парите са от резерва за непредвидени и неотложни разходи в бюджета за 2026 г.

Средствата ще отидат за дейности за намаляване на риска от бедствия, за възстановяване на разходите за спасителни и неотложни работи при вече обявени бедствени положения и за ремонт на пострадала инфраструктура.

Парите са разпределени според решението на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, взето на извънредно заседание на 16 октомври.

Как се получават парите

Когато в една община се случи бедствие, например наводнение, свлачище или пожар, кметът обявява бедствено положение. Общината веднага организира спасителните и неотложните работи: изпомпване на вода, разчистване на пътища, временни укрепвания. Обикновено ги плаща първо със свои пари.

След това общината може да поиска помощ от държавата. Тя подава искане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, като описва щетите и прилага документи. Комисията ги разглежда и решава колко пари да отпусне и за какво. После правителството одобрява средствата с постановление, както стана днес.

Парите могат да бъдат дадени не само за ремонт след бедствие, но и за мерки, които да го предотвратят: укрепване на речни корита, диги, свлачища, почистване на дерета.

Резервът за бедствия

Всяка година в държавния бюджет има заделен резерв точно за такива случаи. Той се използва, когато се налагат разходи, които не са били предвидени и не могат да чакат.