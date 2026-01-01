Министерският съвет на Република България одобри решение за освобождаване от изискването за виза на граждани на Република Косово - притежатели на дипломатически и служебни/официални паспорти, както и на членовете на техните семейства.

Решението урежда визовия режим за дългосрочно пребиваване, който в случая е от националната компетентност на държавите членки на Европейския съюз. То е прието във връзка с отправено от Република Косово предложение за освобождаване от визово изискване на притежателите на дипломатически и служебни/официални паспорти, назначени на работа в дипломатическото представителство на Република Косово в Република България.

Република Косово също не изисква визи от служителите, назначени на работа в Посолството на Република България в Прищина, както и от членовете на техните семейства.

С либерализирането на визовия режим за притежателите на дипломатически и служебни/официални паспорти на Република Косово се създават допълнителни условия за активизиране на политическия диалог и развитието на секторното сътрудничество във всички сфери от взаимен интерес между Република България и Република Косово.