Високопоставен руски дипломат заяви, че Москва би могла да сключи споразумения за ненападение със страните от НАТО като част от новата архитектура за сигурност в Европа, която се обсъжда като част от мирния процес за Украйна, предаде Ройтерс.

Главният преговарящ на Русия на преговорите в Абу Даби Владимир Медински каза, че идеята за нова рамка за сигурност за Европа е била централна тема на двудневните преговори, които тази седмица бяха възобновени за първи път от февруари, но не предостави подробности какво точно е било обсъдено.

Високопоставеният дипломат от руското външно министерство Алексей Добринин очерта поредица от подробни предложения за идеята за конференция по въпросите на сигурността в Москва.

Първият предложен от него вариант е колективен отбранителен съюз или двустранни споразумения за съвместна помощ, като тези, които Русия е сключила с Беларус и Северна Корея.

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Вторият предложени от вариант включва политически споразумения да не бъде оказвана помощ на противниците на другата страна в случай на агресия, подобно на споразумението на Москва с Иран.

Третият представен от него вариант са двустранни споразумения за взаимно ненападение.

„Например подобни споразумения биха могли да бъдат сключени, наред с други неща, с индивидуални страни членки на НАТО, които след това биха получили, например, допълнителни индивидуални гаранции за сигурност от Руската федерация“, заяви Добринин на конференция, запис от която бе публикуван онлайн.

Някои европейски политици се противопоставят на възможността за каквито и да било обсъждания на цялостната архитектура за сигурност в Европа и настояват, че първо трябва да бъде постигнат напредък по уреждането на конфликта в Украйна, включително прекратяване на огъня. Американски официални представители обаче ясно заявиха, че са отворени за подобен разговор.