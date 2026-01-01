Преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ в Абу Даби приключиха след по-малко от два часа разговори, предаде Франс прес.

Първият кръг от срещи вчера продължи значително по-дълго и бе определен като положителен от Киев и Вашингтон.

Киев и Москва започнаха преговорите във втория и последен ден на срещи около 12:40 ч. (10:40 ч. българско време). По-малко от два часа по-късно, около 14:30 ч., представители от двете делегации съобщиха, че срещите вече са приключили.

Това беше първата среща между воюващите страни от февруари насам с цел постигане на напредък към уреждане на конфликта. Преговорите бяха стигнали до задънена улица, докато Вашингтон съсредоточаваше вниманието си върху войната в Иран.

Предвидено бе разговорите днес да бъдат фокусирани върху “мерки за деескалация“, въпросите, свързани с енергетиката, и Черно море, съобщи вчера украинският президент Володимир Зеленски.

Представител на украинската делегация заяви пред АФП, че след приключването на преговорите с Русия представителите на Киев са се срещнали с европейски и американски пратеници.

От Копенхаген, където е на посещение, Зеленски заяви, че е “удовлетворен“ от “промяната в подхода” на американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, които участват в преговорите, но не даде повече подробности.

Друга възможна промяна е разширяването на формата на преговорите. Вчера Вашингтон и Киев заявиха, че на определен етап в тях трябва да бъде включена и Европа. Днес Зеленски приветства присъствието на европейски пратеници на преговорите, като подчерта, че това не е било “лесно“. Ден по-рано той призова Европа да определи свой представител в преговорния процес през ноември.

Досега Русия се стремеше да държи Европа извън разговорите.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че в Абу Даби не са предвидени контакти между Москва и европейски представители. Той не коментира възможността преговорният формат да бъде разширен.

По време на преговорите Киев настоя за прекратяване на бойните действия, преди да започнат по-широки разговори за сигурността в Европа, съобщи представител на украинската делегация.

“Ние казваме, че архитектурата на бъдещата сигурност трябва да бъде обсъдена след прекратяването на бойните действия и установяването на гаранции за сигурността на Украйна, докато руснаците твърдят обратното“, обясни той.

По думите му САЩ искат да преодолеят някои от дипломатическите пречки, особено по въпроса за териториите, като “възприемат по-широка и стратегическа перспектива“ по отношение на слабостите в “архитектурата на сигурността“, за да предотвратят повторение на конфликта.

Вчера пратеникът на САЩ Джаред Къшнър призова за “нова“ рамка за сигурност за Украйна и Русия, но също и за Европа, която да гарантира “десетилетия, дори векове мир“.

Досега позицията на Москва беше, че преди каквото и да е прекратяване на огъня трябва да бъде постигнато споразумение по същество, по-специално за разпределението на териториите и създаването на нова архитектура на сигурността в Европа.

Руската делегация, ръководена от историка националист Владимир Медински, трябва да даде пресконференция след приключването на преговорите днес, отбеляза АФП.

Вчера европейските и американските представители заявиха в обща декларация, че подкрепят създаването на “стабилна европейска архитектура и механизми за сигурност в следвоенния период“. Те подчертаха необходимостта от зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

Официално позициите на двете страни остават силно раздалечени. Москва настоява, наред с другото, украинските войски да се изтеглят от цялата Донецка област в Източна Украйна, но Киев отказва да напусне този силно укрепен регион. Украйна настоява за достатъчно надеждни гаранции за сигурност, които да възпрат Москва от ново нападение. Сред исканията на Киев е и финансова подкрепа за период от най-малко десет години, която да позволи поддържането на армия от 800 000 военнослужещи и възстановяването на инфраструктурата на страната.

Размяната на задържани лица и тела на загинали военнослужещи е една от малкото области на редовно сътрудничество между Киев и Москва. По думите на Зеленски във вторник в Абу Даби е била обсъдена възможността за “голяма размяна“ на военнопленници.