Апелативният съд в Бургас отмени определението на Окръжния съд в града, с което Никола Бургазлиев бе оставен под домашен арест, и потвърди мярката му за неотклонение "задържане под стража". Това съобщиха от съда.

Бургазлиев е обвиняем за тежката катастрофа, станала през лятото на миналата година в курорта "Слънчев бряг", при която с управлявано от него АТВ бе блъсната 35-годишната Христина Здравкова. По-късно тя почина в болница. При инцидента тежко пострадаха и трима пешеходци, сред които и детето на загиналата.

С днешното си решение Апелативният съд отменя определението на Окръжния съд в Бургас от 29 октомври, с което мярката на Бургазлиев бе изменена от "задържане под стража" в "домашен арест", и потвърждава най-тежката мярка за неотклонение.

Припомняме, че след решението на Окръжния съд прокуратурата внесе протест срещу определянето на домашен арест. От държавното обвинение посочиха, че Бургазлиев е управлявал електрическото превозно средство след употреба на високорисково наркотично вещество – тетрахидроканабинол.

На 3 ноември т.г. близки на загиналата внесоха петиция в деловодството на Окръжния съд в Бургас с подписите на 10 200 граждани. С нея те изразиха несъгласие с определението на съда за домашен арест на Никола Бургазлиев.