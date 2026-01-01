Окръжна прокуратура-Бургас внесе протест срещу определение на Окръжен съд-Бургас от 29 октомври, с което по отношение на подсъдимия Никола Бургазлиев бе взета мярка за неотклонение „домашен арест“.

Той е подсъдим за това, че при евентуален умисъл е причинил смъртта на жена, настъпила на 03.09.2025 година в болнично заведение, тежка телесна повреда на нейния син, както и средни телесни повреди на други две лица. Престъпното деяние е извършено при управление на четириколесно електрическо превозно средство (АТВ), управлявано от Н.Б. след употреба на високорисково наркотично вещество - тетрахидроканабинол. Престъплението е извършено на 14.08.2025 г., в 13,50 часа, на път в к.к. „Слънчев бряг“, общ. Несебър, обл. Бургас.

Установено е, че управлявайки превозното средство, Н.Б. е допуснал множество нарушения на правилата за движение по пътищата. В резултат е причинил ПТП с преминаващите пешеходци, довело до настъпилия вредоносен резултат.

Предстои протестът на Окръжна прокуратура-Бургас да бъде разгледан пред състав на Апелативния съд в града.