Железопъният транспорт в ЕС отчита 457 милиарда пътникокилометра (пкм) за 2025 г. Резултатът бележи увеличение от 2,6 на сто спрямо 445 милиарда пкм през 2024 г. и е най-високият, откакто започва събирането на тази статистика през 2004 г., сочат публикувани днес данни на Евростат.

Германия регистрира най-голям брой превозени пътници – 2,954 милиарда, следвана от Франция (1,312 милиарда) и Италия (844 милиона). В другия край на скалата са Литва с 5 милиона, Естония (8 милиона) и Гърция (14 милиона).

България е на последно място в ЕС по обновяване на автобуси

Съотнесено към населението на всяка държава от ЕС, Люксембург има най-висок показател за брой пътници на един жител – 46,1, следван от Унгария (35,9) и Дания (35,6). Най-ниски са стойностите в Гърция (1,4) и Литва (1,9), следвани от България и Румъния (и двете с 3,3).

Унгария заема първо място по показателя "пътникокилометри на един жител" (известен още като транспортна мобилност на населението - бел. ред.) - 1692. Следват Франция (1606) и Австрия (1588), докато най-ниски стойности се наблюдават в Гърция (69), Литва (164) и България (226).